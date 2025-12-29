Vozy, jejichž značka začíná písmeny „EL“, dosud mohly zdarma parkovat v takřka libovolné zóně po celém městě. Město se opatřením snažilo podporovat přechod Pražanů na auta produkující méně nebo dokonce žádné emise, bezplatné parkování však po Novém roce skončí.
Parkování už nebude zdarma
Magistrát hlavního města letos v červnu po několika odkladech rozhodl o definitivním konci výjimky pro elektromobily a hybridní vozy v zónách placeného stání. Jejich majitelé budou muset od 1. ledna 2026 nově za parkování platit, určitá výhoda zůstane jen vozům na elektřinu či vodík.
Druhy pohonu
Město v nové metodice pracuje se dvěma termíny:
Od Nového roku tak přestanou být písmena „EL“ na značce zásadní. Praha se však rozhodla pokračovat v podpoře bezemisních vozů – jejich majitelé budou platit pouze poloviční částky.
O všechny výhody však přijdou majitelé aut s hybridním pohonem – ti budou nově platit stejně jako majitelé vozů s konvenčním pohonem, tedy plnou částku.
Ceny a parkování podle bydliště
Všechna auta, která budou dlouhodobě parkovat v pražských ulicích, budou od 1. ledna 2026 potřebovat platné parkovací oprávnění. To bude stejně jako u vozů se spalovacími motory vázané na oblast trvalého bydliště.
Zóny v Praze
Takzvané zóny placeného stání v pražských ulicích jsou rozděleny do tří barevně rozlišených kategorií. Každá z nich slouží jinému účelu, pro dlouhodobé parkování rezidentů jsou určené dvě z nich.
Podmínky, například maximální dobu stání či časové rozmezí platnosti, vždy upřesňují dodatkové tabulky na začátcích zón.
Ceny za parkování v jednotlivých oblastech jsou stanoveny jednotně v celé Praze. Platí pro parkování v modrých a fialových zónách. Poplatky za parkování pro podnikatele či majitele nemovitostí jsou výrazně vyšší, stejně jako poplatek za každé další auto.
|Druh
|Roční
|Pololetní
|Čtvrtletní
|Obyvatel
|1 200
|600
|300
|Podnikatel
|7 000
|3 500
|1 750
Nárok na slevu mají obyvatelé starší 65 let nebo držitelé průkazů ZTP či ZTP-P. Za první vozidlo zaplatí ročně jen 360 korun.
Některé městské části obyvatelům umožňují také koupi levnějšího oprávnění pro zmenšenou oblast v těsné blízkosti bydliště. Opatřením se snaží zabránit krátkým jízdám a zahušťování dopravy.
- Poplatek ve zmenšených zónách je poloviční oproti běžnému ceníku.
- Platí v městských částech Praha 5, 8, 9, 10 a 18.
Magistrát také přišel s novinkou, která je určená jen pro bezemisní vozidla a umožní tak zachovat jednu z jejich dosavadních výhod – neomezené parkování v celé Praze. Oprávnění vyjde na 24 tisíc korun ročně.
Žádosti o parkovací oprávnění
Majitelé nízkoemisních a bezemisních vozů musí parkovací oprávnění získat do konce roku. Na jeho vydání mají nárok pouze obyvatelé či podnikatelé v Praze.
Způsoby jsou dva a postup je stejný jak pro rezidenty, tak majitele nemovitostí či podnikatele:
- Osobně – na výdejně parkovacích oprávnění dané městské části podle trvalého bydliště. Liší se úředními hodinami, oprávnění je však vyřízené na počkání. Vydání je zpoplatněné částkou 100 korun.
- Online – požádat o parkovací oprávnění lze také po přihlášení do klientské zóny. Podání je zdarma, žádosti však úřady vyřizují manuálně jen v úředních hodinách, vydání se tedy může protáhnout.
Registrace bezemisních vozů
Podmínkou pro získání slevy pro vozy s pohonem na elektřinu či vodík je jejich předchozí registrace v evidenci – zda je vozidlo skutečně vedeno jako bezemisní, lze ověřit na parkovacím portálu. Právě tam lze případně vůz rovnou registrovat. Vozy koupené do 19. listopadu 2025 by už dle magistrátu v systému měly být.
Záznam v evidenci bude potřeba pro slevu i při krátkodobém parkování v zónách. Při platbě online se sleva padesát procent uplatní automaticky. Ve fyzických automatech zlevněné parkovací lístky koupit nepůjdou.
Konec odkladům
Rozhodnutí o zpoplatnění parkování pražský magistrát několikrát odložil. Podle původních plánů měla výjimka skončit už v lednu 2024, termín se však později posunul o dvanáct měsíců a ještě později o další půlrok až na konec června 2025. Jen pár dní před ním však padlo rozhodnutí o prodloužení až do konce letošního roku.
Praha také už několik let připravuje razantní proměnu celého systému parkovacích zón. Jeho součástí by mělo být například celoplošné zavedení menších oblastí s výhodnější cenou, parkovací karty pro návštěvníky nebo povolení pro zásobování.