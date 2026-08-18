Odborníci ze tří zemí se pokusí zachránit kriticky ohrožený sinokvět chrpovitý

Vědci chtějí v dalších deseti letech posílit populace kriticky ohroženého sinokvětu chrpovitého a vrátit rostlinu na historické lokality. Zaměří se zejména na místa v Polabí a německém Sasku-Anhaltsku. Součástí mezinárodního projektu, jehož hlavním koordinátorem je Botanický ústav Akademie věd ČR, bude i obnova písečných dun, odstraňování invazních druhů nebo podpora opylujícího hmyzu. V tiskové zprávě o tom dnes ČTK informovala Miroslava Dvořáková z Botanického ústavu.
Do projektu LIFE for Jurinea, který začal letos v červenci, se zapojili odborníci z Česka, Německa a Ukrajiny. Chtějí zlepšit podmínky na nynějších stanovištích a rostlinu navrátit na historické lokality. Opatření se budou týkat sedmi míst v Česku a 22 v Německu.
"Čeká nás deset let intenzivní práce, na jejímž konci chceme nejen navrátit sinokvět chrpovitý zpátky do české krajiny, ale také zajistit jeho přežití i po skončení projektu," uvedl za Český svaz ochránců přírody Vlašim Karel Kříž. Ochranáři nyní o podobě zásahů jednají s vlastníky pozemků a správci jednotlivých chráněných území.
Sinokvět chrpovitý je pozůstatkem doby ledové a vlajkovým druhem biotopu písečných dun. Tento ekosystém ohrožuje nevhodné hospodaření i změna klimatu. Na vybraných místech proto ochranáři odstraní křoviny a invazní druhy, zavedou pravidelné kosení či pastvu a místy strhnou drn. Vzniknou tak plochy obnaženého písku, které sinokvět potřebuje k rozmnožování.
V Evropské unii roste sinokvět chrpovitý pouze na několika lokalitách v Německu a České republice, kde přežívá jen posledních pár jedinců. Souvislejší populace jsou až na Ukrajině, kde je na některých místech regionálně chráněn.
Zásahům bude předcházet výzkum zaměřený na genetiku, biologii a ekologické nároky ve všech třech zemích. "Výzkum nám umožní navrhnout nejvhodnější zásahy na lokalitách a rozhodnout, jaký zdroj semen bude nejvhodnější využít pro návrat druhu do krajiny," uvedla vedoucí projektu Hana Pánková z Botanického ústavu AV ČR.
Vědci budou sledovat také opylovače a další hmyz a zjišťovat, jak na provedené zásahy reagují. Projekt počítá rovněž s přípravou regionálních travino-bylinných směsí, které mají podpořit opylovače na písčinách.
Veřejnost se bude moci zapojit do sledování opylovačů a invazních druhů. Projekt počítá také se školními patronáty a studentskými stážemi. Ukrajinská část projektu má pomoci s předáváním zkušeností a přípravou ochrany přírody podle evropských standardů v souvislosti s připravovaným vstupem země do Evropské unie.
K návratu druhu do přírody má přispět i ochrana mimo přirozené prostředí, například v botanických zahradách a prostřednictvím záchranného pěstování v soukromých zahradách.
Sinokvět chrpovitý (Jurinea cyanoides) vzdáleně připomíná bodlák nebo chrpu. V české přírodě jde o velmi vzácnou rostlinu, která roste hlavně na místech s písčitou půdou, tedy tam, kde je hodně písku, sucho a slunce.