Doporučení komise pro zvýšení bezpečnosti na železnici představil ministr dopravy Ivan Bednárik.
„Zavádíme systém čtyř očí při vypravování vlaků, a to v reakci na událost na hlavním nádraží. Právě tam to bude platné od prosince,“ uvedl ministr.
Vedle strojvedoucího bude cestu kontrolovat pravděpodobně i vlakvedoucí.
Zástupce Drážního úřadu Radek Šafránek popsal, že bude docházet k vydávání bezpečnostních opatření s ohledem na narůstající trend projetí návěstidel. Posílena má být podpora strojvedoucímu, tedy zajištění člověka, který potvrdí, že opravdu může vlak odjet. Dojít má i ke zmapování rozhledových podmínek.
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Srážku vlaků u pražského nádraží zachytila palubní kamera jednoho z nich
Dva osobní vlaky Českých drah (ČD) se v úterý ráno čelně srazily v nižší rychlosti na mostě nad Seifertovou ulicí v Praze 3, jeden jel do Milovic a druhý z Mladé Boleslavi.
Při nehodě se zranilo 46 lidí, čtyři z nich těžce. Policie nehodu prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. V případě prokázání viny za něj může hrozit až osm let vězení. Bednárik v úterý řekl, že jeden z vlaků zřejmě projel návěstidlo zakazující jízdu.
Jednání komise se zúčastnili zástupci ministerstva, Správy železnic, Drážního úřadu, Drážní inspekce a dopravců. Před Vánoci se komise sejde znovu, aby vyhodnotila situaci na hlavním nádraží a vytipovala další stanice, kde by mělo být takzvané pravidlo čtyř očí od 1. ledna zavedeno. Konkrétní stanice, kde bude nutné zavést systém kontroly dvěma lidmi nebo jinou formu nezávislé kontroly, komise vytipuje na dalším jednání v prosinci. Zaměří se především na místa s předpokládaným vyšším rizikem, řekl ministr.
Správa železnic podle generálního ředitele Tomáše Tótha bude také aktivně informovat strojvedoucí o mimořádnostech v provozu, například o neobvyklém křižování vlaků. Podle Tótha mají strojvedoucí již nyní možnost ověřit si u dispečera, zda mají volnou cestu, pokud si nejsou jistí.
Komise se zabývala také zabezpečením hlavního nádraží evropským zabezpečovacím systémem ETCS. Ten by tam měl být podle dosavadních plánů zaveden od roku 2030. Správa železnic nyní prověří, zda by bylo možné v roce 2029 zahájit takzvaný smíšený provoz, při kterém by zabezpečovač využívala pouze vozidla jím vybavená, zatímco ostatní by mohla jezdit dosavadním způsobem.