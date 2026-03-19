Kromě náhradní autobusové dopravy lze v postiženém úseku využít také pravidelné autobusové linky 135, 136 a 213 v úseku Spořilov – Chodovská a v úseku Chodovská - Michelská linku 188.
Tramvajová linka číslo 11 je oboustranně vedena po odklonové trase, stojí na webu Pražské integrované dopravy (PID). Vede po trase z Náměstí Bratří Synků - Pražského povstání - Vozovna Pankrác. Zpět směrem do centra se vrací mimo svůj jízdní řád.
Po odklonové trase je oboustranně vedena také linka 14, její trasa nyní vede takto: Divadlo Na Fidlovačce - Otakarova - Bohemians - Čechovo náměstí (ulice Minská).
K poruše došlo před devátou hodinou ranní. „Předpoklad obnovení provozu cca v 11:30 hod.,“ stojí na webu PID.