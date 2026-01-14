ODS vybrala starostu Prahy 9 Portlíka jako kandidáta na primátora

Adéla Votrubová
  21:52aktualizováno  21:52
Ve středu se konal regionální sněm ODS, na kterém byl zvolen starosta Prahy 9 Tomáš Portlík kandidátem na primátora hlavního města Prahy. Dále sněm pověřil pražskou zastupitelku Alexandru Udženiju zahájením jednání o možných předvolebních koalicích pro letošní volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy
Fotogalerie2

Tomáš Portlík (14. ledna 2026) | foto: ODS, Josef Kopecký,  iDNES.cz

Pražskou ODS čeká v blízké budoucnosti jednání o možných předvolebních koalicí.

Tomáš Portlík a Alexandra Udženija. (14. ledna 2026)

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

Ohledně složení kandidátky ODS do voleb rozhodnou primární volby, jejichž termín stanovil Regionální sněm ODS Praha na nejpozději do 30. dubna.

„Jednou z pravděpodobných možností je pokračování projektu SPOLU. Nám v Praze spolupráce těchto tří stran dlouhodobě funguje a volby vyhráváme,“ říká Udženija.

Podle ní je volba Tomáše Portlíka na post kandidáta na primátora hlavního města „více než logickým krokem“.

„Je to zkušený komunální politik, zná fungování města do detailu a opakovaně prokázal, že umí nést odpovědnost. Jeho práce na Praze 9 i na magistrátu ukazuje, že umí spojovat vizi s konkrétními výsledky, a právě tyto vlastnosti jsou dnes pro vedení města klíčové,“ dodává Udženija.

Tomáš Portlík je starostou Prahy 9 a též je předsedou zastupitelského klubu SPOLU na Magistrátu hlavního města Prahy.

Na Praze 9 získal „velmi silný“ mandát, který opakovaně obhájil. Z hlediska volebních výsledků patří k dlouhodobě nejúspěšnějším starostům v Praze.

Okamuru se opozici nepodařilo odvolat. Podpořilo ho všech 108 poslanců koalice

„V posledních letech je debata o budoucnosti města často zatížena ideologickými spory, které Pražany spíše rozdělují, než aby přinášely řešení. Mojí ambicí je soustředit se na konkrétní kroky, odpovědná rozhodnutí a výsledky, které budou mít skutečný a pozitivní dopad na každodenní život lidí v Praze,“ okomentoval Tomáš Portlík svoji nominaci na post primátora hlavního města.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se to projevilo na Petříně, kde je již několik měsíců mimo provoz lanová dráha. I přesto však...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

Při večerní nehodě na Pelhřimovsku zemřel cyklista

ilustrační snímek

Po střetu s osobním autem zemřel dnes večer na Pelhřimovsku cyklista. Nehoda se stala po 19:00 na silnici 34 u Vystrkova. Její příčinu a okolnosti policie...

14. ledna 2026  21:55,  aktualizováno  21:55

Muž nepřežil požár bytu v Českých Budějovicích, žena se vážně popálila

Zásah složek IZS v ulici Průběžná v Českých Budějovicích. (14. ledna 2026)

Hasiči, policie i záchranáři ve středu večer zasahovali v Českých Budějovicích v Průběžné ulici u požáru bytu. Ohlásili jednoho mrtvého a několik zraněných.

14. ledna 2026  22:02,  aktualizováno  22:46

ODS vybrala starostu Prahy 9 Portlíka jako kandidáta na primátora

Tomáš Portlík (14. ledna 2026)

Ve středu se konal regionální sněm ODS, na kterém byl zvolen starosta Prahy 9 Tomáš Portlík kandidátem na primátora hlavního města Prahy. Dále sněm pověřil pražskou zastupitelku Alexandru Udženiju...

14. ledna 2026  21:52,  aktualizováno  21:52

Autobus MHD vás vyzvedne až u domu. Středočeský kraj testuje virtuální zastávky

Tohle auto bude jezdit v novém projektu PID Haló

Cestování veřejnou dopravou ve Středočeském kraji má být opět komfortnější. Od 5. ledna spustila Integrovaná doprava Středočeského kraje v rámci poptávkové dopravy PID Haló nový prvek, takzvaná...

14. ledna 2026  21:13

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Brněnské hnutí Za Lužánky je registrované a plánuje kandidovat ve volbách

ilustrační snímek

Brněnské politické hnutí Za Lužánky získalo v prosinci registraci u ministerstva vnitra. Své založení oficiálně oznámilo dnes, v den 113. výročí založení SK...

14. ledna 2026  19:13,  aktualizováno  19:13

Břeh Labe v Kolíně chce město oživit molem a pobytovými schody

ilustrační snímek

Kolín chce nechat u Labe nedaleko přístaviště pro malá plavidla vybudovat pobytové schody a molo. Mají oživit břeh řeky na zálabské straně a sloužit pro...

14. ledna 2026  18:35,  aktualizováno  18:35

V Olomouckém kraji se kvůli namrzajícímu dešti vytváří místy ledovka

ilustrační snímek

V Olomouckém kraji se kvůli namrzajícímu dešti může na silnicích místy vytvářet ledovka, silničáři vozovky posypali, přesto však nabádají ke zvýšené...

14. ledna 2026  18:15,  aktualizováno  18:15

V Rakovníku vykolejil vůz nákladního vlaku, událost se obešla bez zranění

ilustrační snímek

V Rakovníku dnes při posunování vykolejil jeden z vozů nákladního vlaku. Událost se obešla bez zranění, provoz vlaků směrem na Chrášťany, Senomaty a Lubnou je...

14. ledna 2026  18:11,  aktualizováno  18:11

Výzkumníci ze ZČU popsali jako první tání ve dvourozměrném světě, uvedl Science

ilustrační snímek

Novou fázi hmoty mezi pevným a tekutým skupenstvím ve dvourozměrném krystalu pozoroval jako první na světě mezinárodní tým vědců z výzkumného ústavu NTC...

14. ledna 2026  17:19,  aktualizováno  17:19

Plesové faux pas: 7 věcí, které vám zničí pověst dřív, než dojdete k parketu

Plesová sezona je v plném proudu. Vydáte se letos udělat parádu?

Plesová sezona 2026 je v plném proudu a pražské sály praskají ve švech. Jenže noblesa se nekoná automaticky s nákupem vstupenky. Stačí jeden špatný detail a z hvězdy večera je terč posměchu.

14. ledna 2026  18:56

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Ochránci přírody rozšířili Sedmihorské mokřady v Českém ráji o další hektar

ilustrační snímek

O další hektar rozšířil Český svaz ochránců přírody (ČSOP) cennou lokalitu Sedmihorské mokřady v Českém ráji. Na nákup pozemků přispěli dárci v kampani Místo...

14. ledna 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Příprava průmyslové zóny v Dolní Lutyni pokračuje bez konkrétního investora

ilustrační snímek

Příprava strategického podnikatelského parku v Dolní Lutyni na Karvinsku pokračuje v rozsahu, který aktuálně není navázán na konkrétního investora. Na dnešním...

14. ledna 2026  17:06,  aktualizováno  17:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.