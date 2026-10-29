ODS, TOP 09 a Nestraníci napadli u soudu výsledky komunálních voleb v Kolíně

Návrh na neplatnost volby všech 27 zastupitelů Kolína podalo ke Krajskému soudu v Praze volební uskupení ODS, TOP 09 a Nestraníci. Zpochybňuje správnost sčítání hlasů v jednom z volebních okrsků, kde jeho tři kandidáti nezískali podle zveřejněných výsledků ani jeden hlas. Uskupení požaduje kontrolu hlasovacích lístků v okrsku, případně i prověření dalších okrsků. Soud už vyzval městský úřad k předložení zapečetěné volební dokumentace. Kvůli soudnímu přezkumu zatím není jasné, kdy bude ustavující zasedání zastupitelstva. Vyplývá to z informací na úřední desce soudu a z vyjádření starosty Michaela Kašpara na facebooku.
"Nejde nám o jeden hlas ani o politické vítězství za každou cenu. Jde nám o princip. O přesvědčení, že každý odevzdaný hlas má svou hodnotu a každý člověk si zaslouží jistotu, že jeho hlas byl řádně započítán," uvedla na facebooku lídryně kandidátky ODS, TOP 09 a Nestraníci Štěpánka Štiková. Uskupení podle ní nechce nikoho obviňovat ani předjímat, zda při sčítání došlo k chybě. Rozhodnutí soudu bude respektovat.
Podle návrhu se na uskupení obrátil volič, který uvedl, že ve volebním okrsku číslo 10 označil křížkem celou jeho kandidátku. Pokud skutečně odevzdal platný hlasovací lístek označený tímto způsobem, měl podle navrhovatelů každý z 27 kandidátů získat alespoň jeden hlas. "U žádného z těchto 27 kandidátů by proto nemohl být vykázán nulový počet hlasů," uvádí se v návrhu. Ve zveřejněných výsledcích však mají tři kandidáti uvedenou nulu. Jde o Pavla Jelínka, Evu Nezavdalovou a Františka Mayera. V dotčeném kolínském okrsku získalo uskupení podle zveřejněných výsledků 65 kandidátských hlasů z celkových 10.134, tedy přibližně 0,64 procenta. V celém Kolíně přitom obdrželo 4,31 procenta hlasů a do zastupitelstva se nedostalo.
Navrhovatelé žádají kontrolu všech hlasovacích lístků v okrsku, včetně těch, které byly započteny jiným volebním stranám. Pokud by se prokázal nesprávný postup při sčítání, požadují prověřit také další okrsky, v nichž by se mohla projevit stejná chyba. Neusilují o opakování voleb, ale o prověření správnosti sčítání hlasů, které by případně mohlo ovlivnit rozdělení mandátů.
Návrh byl krajskému soudu doručen 23. října. Soud má na rozhodnutí o návrhu 20 dnů od jeho podání. Podle mluvčí krajského soudu Hany Černé nelze předjímat, kdy rozhodnutí padne, pravděpodobně však soud využije celou zákonnou lhůtu.
Komunální volby v Kolíně vyhrála Změna pro Kolín, která získala 15 z 27 mandátů, a má tak sama nadpoloviční většinu v zastupitelstvu. Společně s Volbou pro Kolín a Kolíňáky podepsala 19. října koaliční smlouvu. Trojice uskupení má dohromady 18 mandátů, starostou má zůstat Kašpar. Ustavující zasedání zastupitelstva bylo původně plánováno na 2. listopadu.
Druhé ve volbách v Kolíně skončilo ANO se šesti mandáty, třetí Budoucnost pro Kolín získala tři zastupitele. Volba pro Kolín má dva mandáty a Kolíňáci jednoho zastupitele. Do zastupitelstva se dostalo pět z devíti kandidujících uskupení.