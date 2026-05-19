ODS v M. Boleslavi povede do voleb Koliáš, bývalý primátor Nwelati nekandiduje

ODS v Mladé Boleslavi půjde do podzimních komunálních voleb s podporou TOP 09 a nezávislých. Lídrem kandidátky bude předseda místního sdružení ODS a jednatel městské společnosti pro správu nemovitostí Michal Koliáš. Na dalších místech se objeví například stávající radní Miroslav Olšák, advokát Tomáš Slabý nebo náměstkyně primátora Miroslava Kašpárková. Bývalý primátor Raduan Nwelati, který byl několik posledních voleb lídrem kandidátky, se na ní neobjeví. Celou kandidátku dnes schválil mladoboleslavský místní sněm, řekl ČTK Koliáš.
"Mám radost, že se podařilo sestavit silnou kandidátku, povedlo se zachovat určitou kontinuitu, například v podobě jmen, jako je pan Olšák, paní Kašpárková nebo pan Džuvarovský, zároveň je tým sestaven tak, aby z něj byla patrná změna, kterou chceme jako ODS jít," řekl Koliáš. Na 33členné kandidátce je za TOP 09 pět kandidátů, stejný počet mají nezávislí, zbytek jsou členové ODS, řekl Koliáš.
K prioritám ODS podle něj bude patřit například bezpečnost, doprava nebo bydlení. Volební program chce strana představit zřejmě o prázdninách. "Pokud to volební výsledky umožní, rádi bychom ve vedení města pokračovali v podobném formátu, jako je nyní," dodal Koliáš.
Nwelati, který byl primátorem města v letech 2006 až 2024, ČTK letos v březnu řekl, že se po 20 letech rozhodl pozici lídra přenechat někomu jinému a že je potřeba i nových tváří. "Na základě rozhodnutí místní rady, jejíž součástí je i pan doktor Nwelati, a zvážení všech pro a proti, rada rozhodla, že na kandidátce nebude," řekl Koliáš. Nwelati zůstává členem ODS a bude podporovat stávající kandidátku, dodal Koliáš. Ve vedení druhého největšího středočeského města nyní zastává Nwelati pozici náměstka primátora a jednatele městské společnosti pro dostupné bydlení.
Mladoboleslavská ODS podle Koliáše odchody členů v poslední době netrpí. "Určitý pokles probíhal, ale ne v poslední době a ne v souvislosti s uskupením pana Kuby (jihočeského hejtmana Martina Kuby - pozn. ČTK), to se nás zatím nijak nedotklo," řekl Koliáš. Členskou základnu se podle něj naopak postupně daří navyšovat.
Komunální volby v Mladé Boleslavi v roce 2022 vyhrálo ANO 2011+Volba pro Mladou Boleslav, získaly 11 mandátů v zastupitelstvu, které má 33 členů. Druhá byla koalice ODS a TOP 09 s devíti mandáty. Třetí STAN má čtyři zastupitele. Město vede koalice ANO 2011 a Volba pro Mladou Boleslav, ODS, STAN a Hlasu pro Boleslav. Podle koaliční dohody byl primátorem do dubna 2024 Nwelati, poté ho vystřídal Jiří Bouška, lídr vítězného hnutí a od loňského podzimu i poslanec za ANO. Funkci primátora chce Bouška na podzim obhájit.