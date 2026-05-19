ODS v M. Boleslavi povede do voleb Koliáš, bývalý primátor Nwelati nekandiduje

Autor: ČTK
  21:46aktualizováno  21:46
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

ODS v Mladé Boleslavi půjde do podzimních komunálních voleb s podporou TOP 09 a nezávislých. Lídrem kandidátky bude předseda místního sdružení ODS a jednatel městské společnosti pro správu nemovitostí Michal Koliáš. Na dalších místech se objeví například stávající radní Miroslav Olšák, advokát Tomáš Slabý nebo náměstkyně primátora Miroslava Kašpárková. Bývalý primátor Raduan Nwelati, který byl několik posledních voleb lídrem kandidátky, se na ní neobjeví. Celou kandidátku dnes schválil mladoboleslavský místní sněm, řekl ČTK Koliáš.

"Mám radost, že se podařilo sestavit silnou kandidátku, povedlo se zachovat určitou kontinuitu, například v podobě jmen, jako je pan Olšák, paní Kašpárková nebo pan Džuvarovský, zároveň je tým sestaven tak, aby z něj byla patrná změna, kterou chceme jako ODS jít," řekl Koliáš. Na 33členné kandidátce je za TOP 09 pět kandidátů, stejný počet mají nezávislí, zbytek jsou členové ODS, řekl Koliáš.

K prioritám ODS podle něj bude patřit například bezpečnost, doprava nebo bydlení. Volební program chce strana představit zřejmě o prázdninách. "Pokud to volební výsledky umožní, rádi bychom ve vedení města pokračovali v podobném formátu, jako je nyní," dodal Koliáš.

Nwelati, který byl primátorem města v letech 2006 až 2024, ČTK letos v březnu řekl, že se po 20 letech rozhodl pozici lídra přenechat někomu jinému a že je potřeba i nových tváří. "Na základě rozhodnutí místní rady, jejíž součástí je i pan doktor Nwelati, a zvážení všech pro a proti, rada rozhodla, že na kandidátce nebude," řekl Koliáš. Nwelati zůstává členem ODS a bude podporovat stávající kandidátku, dodal Koliáš. Ve vedení druhého největšího středočeského města nyní zastává Nwelati pozici náměstka primátora a jednatele městské společnosti pro dostupné bydlení.

Mladoboleslavská ODS podle Koliáše odchody členů v poslední době netrpí. "Určitý pokles probíhal, ale ne v poslední době a ne v souvislosti s uskupením pana Kuby (jihočeského hejtmana Martina Kuby - pozn. ČTK), to se nás zatím nijak nedotklo," řekl Koliáš. Členskou základnu se podle něj naopak postupně daří navyšovat.

Komunální volby v Mladé Boleslavi v roce 2022 vyhrálo ANO 2011+Volba pro Mladou Boleslav, získaly 11 mandátů v zastupitelstvu, které má 33 členů. Druhá byla koalice ODS a TOP 09 s devíti mandáty. Třetí STAN má čtyři zastupitele. Město vede koalice ANO 2011 a Volba pro Mladou Boleslav, ODS, STAN a Hlasu pro Boleslav. Podle koaliční dohody byl primátorem do dubna 2024 Nwelati, poté ho vystřídal Jiří Bouška, lídr vítězného hnutí a od loňského podzimu i poslanec za ANO. Funkci primátora chce Bouška na podzim obhájit.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Unikátní textilní dílna v Krnově zůstává zavřená. Po povodni chybí peníze

„Za dvě hodiny mívám respirátor úplně černý. Většinou se svazky probírám dvě až...

Měl to být velkolepý výstavní projekt, plány na jeho vznik ale před necelými devíti lety zmařil rozsáhlý požár. Po něm se odborníkům postupně podařilo obnovit dílnu krnovské textilky Karnola,...

20. května 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

Gustáv Husák měl smysl pro humor. Husákovo ticho ho prý nepobuřovalo, vzpomíná funkcionář

Husákovo ticho a maratonští běžci

Legendární filmové hlášky často zlidoví natolik, že je nevědomky považujeme za spisovné. Podobný fenomén však funguje také v české dopravní infrastruktuře. Zatímco z komedie Kulový blesk jsme si...

20. května 2026  13:13

Falešný taxikář brutálně znásilnil ženu a vyhrožoval, že ji podřízne. Útočil už dříve

Auto, ve kterém muž brutálně znásilnil jedenadvacetiletou ženu.

Kriminalisté zadrželi čtyřiačtyřicetiletého muže, který pod falešnou identitou smluvního přepravce v dubnu brutálně znásilnil jedenadvacetiletou ženu, navíc ji vyhrožoval pobodáním. Letos v únoru...

20. května 2026  13:12

Tesco otevírá novou prodejnu v Hradci Králové: moderní nákup, týden s 10% slevou

20. května 2026  13:05

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Rožnovský skanzen přiblíží v programu Jaro na dědině tradiční život na Valašsku

ilustrační snímek

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku přiblíží v sobotu v programu Jaro na dědině tradiční život na Valašsku. Představí tradiční...

20. května 2026  11:17,  aktualizováno  11:17

Skupina innogy dodala dvě kogenerační jednotky pro modernizaci teplárny v Žilině

20. května 2026  12:49

Policie už ví, kdy předá lebku svaté Zdislavy církvi. Uvidí ji účastníci pouti?

Lebka svaté Zdislavy uložená v Jablonném v Podještědí. (2025)

Policisté už znají datum, kdy vrátí církvi lebku svaté Zdislavy, kterou minulý týden ukradl zloděj z baziliky v Jablonném v Podještědí. Stane se tak 30. května, kdy se v městečku koná pouť ke svaté...

20. května 2026  10:32,  aktualizováno  12:48

Do voleb v Olomouci půjde také koalice TOP 09, Pirátů a Strany zelených

Do voleb v Olomouci pĹŻjde takĂ© koalice TOP 09, PirĂˇtĹŻ a Strany zelenĂ˝ch

O hlasy voličů v podzimních komunálních volbách v Olomouci bude usilovat také zatím jediná koalice, kterou tvoří TOP 09, Česká pirátská strana a Strana...

20. května 2026  11:14,  aktualizováno  11:14

Autobus vezl děti na plavání, utrhla se s ním krajnice. Čtrnáct zraněných

Nehoda autobusu na Rokycansku si vyžádala několik lehce zraněných. (20. května...

U obce Osek na Rokycansku havaroval ve středu ráno autobus s dětmi. Třináct z nich a jednoho dospělého transportovali záchranáři do nemocnic. Převážně se jednalo o lehká poranění hlavy a dolních...

20. května 2026  9:42,  aktualizováno  12:32

Průměrný věk obyvatel Jihomoravského kraje loni vzrostl na 43,2 roku

ilustrační snímek

Průměrný věk obyvatel Jihomoravského kraje loni dosáhl 43,2 roku, meziročně vzrostl o 0,3 roku. Stárnutí obyvatel v kraji dlouhodobě způsobuje zvyšování podílu...

20. května 2026  10:50,  aktualizováno  10:50

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Společnost Knoll představuje Konzert – systém soukromých kanceláří, v němž se snoubí přesnost s flexibilitou

20. května 2026  12:23

Havárie auta do plynové přípojky omezila provoz v humpolecké Pražské ulici

ilustrační snímek

V Humpolci na Pelhřimovsku byl dnes kvůli výkopovým pracím několik hodin omezený provoz v Pražské ulici. Po nárazu osobního auta do plynové přípojky tam začal...

20. května 2026  10:43,  aktualizováno  10:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.