Prahu trápí odtahy. Město chce dostat z ulic 25 tisíc vozů, má na to 15 řidičů

Správa služeb hl. m. Prahy (SSHMP) do konce listopadu odtáhla celkem 14 213 aut. V přepočtu to vychází zhruba na 40 aut denně. Městské části by uvítaly mnohem vyšší počet už proto, že množství osobních automobilů v Praze trvale roste. Jen mezi lety 2009 a 2022 jich přibylo z 683 tisíc na více než jeden milion.

Opoziční zastupitel Martin Hrubčík (ANO) kritizuje způsob, jakým město chce zvýšit počet odtahů, a svou námitku vznesl na listopadovém jednání.

„Na většinu aut upozorňují správu služeb strážníci nebo policisté, kteří pak zůstávají na místě, aby dohlíželi na průběh odtahu. To je ale časově náročné a odvádí to pozornost strážníků od jejich hlavní povinnosti, a tím je zajišťování bezpečnosti a pořádku,“ namítl Hrubčík.

Jen 15 řidičů, ale stačí to

Rada hlavního města totiž v polovině července vydala usnesení, ve kterém kromě zvýšení ceníku za odtahy vozidel a jejich střežení na parkovištích, které už platí od září, zároveň uložila SSHMP navýšit roční kapacitu odtahů na minimálně 25 tisíc.

Hrubčík ale upozornil na skutečnost, že městská organizace má aktuálně k dispozici jen 18 vlastních odtahových vozů a 15 řidičů, kteří je obsluhují. SSHMP redakci MF DNES potvrdila, že takové množství je zatím dostatečné.

„V případě potřeby využíváme ještě služeb jednoho externího partnera. Počet vozidel, se kterými nám může vypomoci, je v tuto chvíli smluvně stanoven na 10,“ upřesnila Miloslava Brožová, mluvčí SSHMP.

Celkem se tedy do odklízení aut může zapojit maximálně 28 vozidel, která však musí obsloužit území celé Prahy. Průměrně tak má každý řidič odtahového vozu na starosti dvě až tři auta denně. Čas, který úkon od příjezdu až po odjezd zabere, ale trvá i několik desítek minut. V některých případech se může protáhnout až na hodinu.

„Je to různé, záleží na místě, typu odtahu, hustotě provozu, vzdálenosti odtahového parkoviště a podobně,“ popsala Brožová.

Počet odtažených aut v jednotlivých měsících se navíc liší. Nejvíce jich letos bylo v říjnu, a to 1 948. Při vyšší vytíženosti, kterou magistrát plánuje, může být proto doba odtahu ještě delší. A vzhledem k tomu, že většina podnětů jde od strážníků, čeká i je více práce.

„Vzhledem k tomu, že správa má omezené kapacity, může to do budoucna v některých lokalitách, až počty odtahů narostou, vést ke komplikacím. Městské policii už tak chybí stovky strážníků, to omezuje její schopnost řešit každodenní úkoly a také snižuje jejich připravenost reagovat na mimořádné situace,“ dodal Hrubčík.

Podle radního pro finance Zdeňka Kováříka (ODS) navýšení nezničí žádnou z policií. „Je pouze reakcí na rostoucí počet vraků a polovraků odstavených ve veřejném prostoru a na bezohledné chování části řidičů. Svou roli hraje i zvyšující se počet oznámení od občanů přes různé aplikace,“ řekl Kovářík.

Nová auta pro správu služeb

Přijímat nové kolegy se strážníkům nedaří už několik let. Nyní mají podstav 239 zaměstnanců. Zatím ale podle jejich mluvčí Ireny Seifertové současná frekvence odtahů aut strážníky od jejich práce nezdržuje. „Za jedenáct měsíců letošního roku nařídili 8 920 odtahů. Za stejné období loňského roku to bylo 8 722, za celý loňský rok pak 9 360,“ uvedla Seifertová.

Pokud se počet odtahů skutečně skokově zvýší na zmiňovaných 25 tisíc, budou to právě strážníci, kdo bude muset jejich průběh nadále zajišťovat. SSHMP nicméně plánuje zvýšit počet aut, a tím i zkrátit dobu celého zásahu.

„Vypsali jsme novou veřejnou zakázku, která předpokládá navýšení počtu vozidel partnerské společnosti o dalších dvacet vozů. Měla by být uzavřena v druhé polovině ledna příštího roku,“ dodala Brožová. Město také bude hledat další místa pro odstavné parkoviště.