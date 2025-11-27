Odvolací soud ve sporu o kobky na náplavce nerozhodl, předvolá svědky

Odvolací senát při čtvrtečním zasedání nerozhodl, chce totiž znovu vyslechnout dva svědky včetně provozovatele kavárny. Jednání proto odročil na 8. ledna.
TCP má se spolkem smlouvu od roku 2013, výpověď z pronájmu dvou nebytových prostor na Rašínově nábřeží mu dala loni v říjnu. Argumentovala přitom neoprávněným podnájmem, když nájemní smlouva podpronajímání vylučovala. Tolerovat postup spolku by podle firmy navíc bylo signálem i pro ostatní nájemce, že s městskými prostorami mohou nakládat podle vlastní libovůle.
Spolek následně podal žalobu, které letos v červnu vyhověl Obvodní soud pro Prahu 2. Po provedeném dokazování dospěl k závěru, že TCP věděla už před uzavřením dodatku ke smlouvě v roce 2019, že kavárnu provozuje někdo jiný. Výpověď soud označil za neplatnou i pro rozpor s dobrými mravy. Podle něj TCP záminku ohledně neoprávněného podnájmu účelově využila, aby se spolku zbavila.
|
Kobky na pražské náplavce nekončí. Soud vyhověl spolku a zrušil výpověď
TCP v odvolání označila rozsudek za nepřezkoumatelný, protože soud ohledně dobrých mravů nekonkretizoval, jaké etické principy porušila. Podle firmy se také neprokázalo, že by o podnájmu kobky věděla. Tím, kdo jednal nepoctivě, byl podle ní spolek.
Advokátka spolku Petra Nováková se ve čtvrtek ohradila proti tomu, že by smlouva o spolupráci s provozovatelem kavárny byla utajovaná a nikdo o ní nevěděl. Upozornila mimo jiné na to, že každý, kdo do dané kobky přišel, viděl ve zveřejněném označení IČO jejího skutečného provozovatele.
|
Praha hledá nového nájemce kobek na náplavce, dosavadní se stále nevystěhoval
Spolek Dvojka sobě pořádá na náplavce od roku 2007 kulturní akce, v roce 2011 začal provozovat také loď Avoid Floating Gallery s koncerty či výstavami. I té loni TCP vypověděla nájem kotevního místa, aktuální žaloba se jí však netýká.
Pražské náplavky jsou zvláště v létě oblíbeným cílem Pražanů i turistů. Po pravém břehu navíc vede páteřní cyklostezka, po které denně projedou tisíce lidí. Město před několika lety rekonstruovalo náplavky včetně kobek na Rašínově nábřeží v Podskalí a Hořejším nábřeží na Smíchově.