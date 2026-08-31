Omezení u Florence končí, po letech se vrací provoz do důležité ulice u metra

Autor: bur
  11:32aktualizováno  11:32
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Práce na opravě stropní desky nad vestibulem stanice metra Florenc (2026)

Práce na opravě stropní desky nad vestibulem stanice metra Florenc (2026) | foto: DPP

Práce na opravě stropní desky nad vestibulem stanice metra Florenc (2026)
Práce na opravě stropní desky nad vestibulem stanice metra Florenc (2026)
Práce na opravě stropní desky nad vestibulem stanice metra Florenc (2026)
Práce na opravě stropní desky nad vestibulem stanice metra Florenc (2026)
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Po několika letech se vrací provoz do ulice Ke Štvanici v oblasti autobusového nádraží Florenc a Muzea hl. m. Prahy. Dopravní podnik oznámil, že ukončil opravu stropní desky nad vestibulem stanice metra a od úterý bude ulice opět plně průchozí a průjezdná.

Díky tomu od 1. září 2026 od zahájení ranního provozu se obnoví provoz pro veškerou dopravu a chodce v ulici Ke Štvanici v úseku mezi křižovatkami se Sokolovskou a Křižíkovou ulici. Tento úsek bylo dosud nutné obcházet.

„Svým rozsahem, technickou náročností i finančním objemem kolem dvou miliard korun je tuto investiční akci možné přirovnat k nedávné kompletní rekonstrukci Barrandovského mostu nebo opravám klíčových úseků dálnice D1. Šlo o extrémně složitou akci za plného provozu přímo nad hlavami cestujících.,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek.

Autobusové linky 133, 175, 207, 908 a 909 budou opět zastavovat v původních zastávkách v ulici Ke Štvanici, linka 135 pak v původní zastávce v Křižíkově ulici, u výstupu E6 ze stanice metra Florenc.

Do své zastávky se vrací také linka 194.

Práce budou nicméně ještě pokračovat na kompletní modernizaci samotného podchodu a v neveřejných částech stanice. DPP předpokládá jeho plné zprovoznění v souladu s harmonogramem letos v prosinci.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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