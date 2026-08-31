Omezení u Florence končí, po letech se vrací provoz do důležité ulice u metra

Díky tomu od 1. září 2026 od zahájení ranního provozu se obnoví provoz pro veškerou dopravu a chodce v ulici Ke Štvanici v úseku mezi křižovatkami se Sokolovskou a Křižíkovou ulici. Tento úsek bylo dosud nutné obcházet.
„Svým rozsahem, technickou náročností i finančním objemem kolem dvou miliard korun je tuto investiční akci možné přirovnat k nedávné kompletní rekonstrukci Barrandovského mostu nebo opravám klíčových úseků dálnice D1. Šlo o extrémně složitou akci za plného provozu přímo nad hlavami cestujících.,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek.
Autobusové linky 133, 175, 207, 908 a 909 budou opět zastavovat v původních zastávkách v ulici Ke Štvanici, linka 135 pak v původní zastávce v Křižíkově ulici, u výstupu E6 ze stanice metra Florenc.
Do své zastávky se vrací také linka 194.
Práce budou nicméně ještě pokračovat na kompletní modernizaci samotného podchodu a v neveřejných částech stanice. DPP předpokládá jeho plné zprovoznění v souladu s harmonogramem letos v prosinci.
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