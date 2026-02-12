K požáru garáže vyjely záchranné složky před 19:00. Na místo mířilo kromě policistů i několik jednotek hasičů a nakonec dorazili také záchranáři.
Podle mluvčí středočeských záchranářů Moniky Novákové byl na místě nalezen muž bez známek života. Nejprve ho resuscitovali hasiči a policisté a následně posádka záchranné služby. Resuscitace však nebyla úspěšná a přivolaný lékař musel konstatovat smrt. Na místo byl následně vyslán koroner.
Garáž byla propojena s rodinným domem, do domu se však podle mluvčího hasičů požár nerozšířil. Nikdo další nebyl výbuchem ani požárem ohrožen.
Požár je již uhašen, policisté pokračují ve vyšetřování. „Na místo byl povolán pes na vyhledávání akcelerantů hoření,“ uvedl Truxa.
Podle policejního mluvčího zatím není jasné, zda bude případ vyšetřován například jako podezření z obecného ohrožení. Bližší informace policie poskytne v pátek.