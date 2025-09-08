Prvotní informace hovořily o tom, že se pracovníci ve výkopu nadýchali plynu, podle mluvčího pražských hasičů Vojtěcha Sosny však únik ve výkopu zjištěn nebyl.
Podle Poštové na místo vyrazily tři posádky záchranářů, dva lékaři a inspektor. Pečovali o tři lidi, ve stabilizovaném stavu je převezli do nemocnice. Příčinou zdravotních problémů podle ní byla zřejmě intoxikace po požití drogy.
„Jednalo se o tři mladíky ve věku 20 let. Všichni tři byli při vědomí. Došlo u nich ke krátkodobé poruše vědomí. Trpěli nevolnostmi v podobě křečí,“ řekla Poštová pro iDNES.cz. Doplnila, že muži byli převezeni na jednotku intenzivní péče.
Na místě zasahovali také policisté a hasiči. Podle ČTK byla ulice krátce uzavřena pro auta, pěší mohli procházet.
