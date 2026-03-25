Oprava omezí provoz na Kbelské v Praze, auta svedou do virtuálního tunelu

Opravu zajistí sdružení vedené firmou Eurovia CS za zhruba 479 milionů korun bez DPH. Práce na Kbelské se budou týkat skoro tří kilometrů mezi Novopackou a Cínoveckou. Provoz bude stažený ze dvou do jednoho jízdního pruhu v každém směru.
Generální oprava Kbelské, zavřené stanice metra. Prahu letos čekají náročné opravy
„Doprava bude vedena v tunelových koridorech. Nejde o tunelové stavby v pravém slova smyslu, ale o svedení dopravního proudu na obou koncích rekonstruovaného úseku do virtuálního tunelu tak, aby řidiči nesjížděli ani nenajížděli na průběžné části trasy. Od toho si slibujeme, že to pomůže zajistit plynulý průjezd,“ řekl Beránek.
Ředitel úseku dopravního inženýrství TSK Michal Peterka uvedl, že ve směru z centra bude možné na Kbelskou najet pouze z Novopacké. Auta přijíždějící z Průmyslové budou muset jet objízdnou trasou přes Novopackou.
Na mimoúrovňových křižovatkách s Mladoboleslavskou a Proseckou budou sjezdy i nájezdy na Kbelskou uzavřeny. „Na Cínovecké bude uzavírka z jihu z Liberecké na Kbelskou a zpětné rampy z Cínovecké a Veselské. Podle modelů by to mohlo fungovat v rámci možností nejlépe, jak to lze odladit,“ řekl Peterka.
Doplnil, že navržená opatření bude TSK nyní projednávat s úřady. „Věřím, že dospějeme ke konsenzu,“ podotkl Peterka.
Praha koupí nedokončený most v Komořanech, potřebuje ho kvůli napojení na okruh
Opravě bude předcházet rozsáhlá informační kampaň. TSK k ní podle ředitele Filipa Hájka využije veškeré komunikační kanály, tedy média, sociální sítě, radniční periodika pražských městských částí i obcí ve Středočeském kraji a informační plochy pražského magistrátu.
„Nechceme, aby se tranzitní doprava přelévala do města, aby řidiči hledali objízdné trasy a zasekali komunikace, které by měly sloužit primárně pro obyvatele hlavního města,“ řekl Hájek.
Kbelská supluje neexistující městský i Pražský okruh na severovýchodě Prahy. Podle zástupců města a TSK je komunikace i kvůli velkému množství kamionové dopravy ve velmi špatném stavu a rekonstrukce je nezbytná.
