Oprava mostů a uzavírka v Tyršově ulici v Nymburce se protáhne do příštího roku

Oprava dvou mostů v Tyršově ulici v Nymburce a související uzavírka důležité městské spojnice se protáhnou do příštího roku. Po odkrytí konstrukcí se ukázalo, že skutečný stav mostů a inženýrských sítí se liší od předpokladů projektu, dokumentaci je proto nutné upravit. Stavba byla v září kvůli nutnosti přeložit kabely vysokého napětí dočasně pozastavena. Stavební firma předpokládá dokončení zhruba v polovině roku 2027, přesný nový termín ale město se stavební firmou zatím smluvně nestanovilo. ČTK to dnes řekla mluvčí radnice Marta Svobodová.
"Nutnost a rozsah prodloužení termínu se ukázaly postupně v průběhu realizace stavby, v návaznosti na odkrývání konstrukcí a zjišťování skutečného stavu. Konkrétní délku nebylo možné určit v jednom okamžiku," řekla Svobodová. Tyršova ulice zůstává kvůli opravě uzavřená mezi náměstím Přemyslovců a Purkyňovou ulicí. Prodloužení termínu bude město řešit dodatkem ke smlouvě, až obdrží žádost zhotovitele.
Dodatečný průzkum podle oznámení zhotovitele ukázal mimo jiné horší stav železobetonových částí mostů. Stavbaři narazili také na silnější vrstvy vozovky a další betonové konstrukce, se kterými projekt nepočítal. Komplikací byly i jinak vedené inženýrské sítě. Kvůli sítím bylo nutné část demolic provádět ručně a kabely vysokého a nízkého napětí přemístit mimo mosty. Změny si vyžádaly úpravu projektové dokumentace a ovlivní harmonogram i cenu stavby.
Rekonstrukce mostů přes Malé a Velké Valy začala letos v březnu a zahrnuje opravu mostních konstrukcí, vozovky a chodníků i úpravy inženýrských sítí. Původně měly práce skončit letos. Původní smluvní cena činila 22,5 milionu korun bez DPH, po dosud uzavřených dodatcích se zvýšila na 26,7 milionu korun.