Oprava Barrandovského mostu jde do finiše, v každém směru fungují tři pruhy

Původně měly opravy skončit do konce letních prázdnin, stav severní části mostu byl však horší, než se předpokládalo, což vedlo ke zpoždění. Barrandovský most tvoří dva mosty, jižní, po kterém jedou auta ve směru ze Smíchova do Braníku, je již opraven.

Dopravní režim v poslední etapě rekonstrukce je velmi podobný režimu ve třetí etapě. V každém směru jsou místo původních čtyř pruhů k dispozici pouze tři, z nichž jeden od Jižní spojky na Smíchov je převeden do protisměru na již opravenou jižní polovinu Barrandovského mostu.

Barrandovský most z roku 1983 nebyl dosud kompletně opraven. Denně ho přejede na 140 tisíc aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze. Rekonstrukce měla podle dřívějších informací vyjít celkem na 594,5 milionu korun, kvůli komplikacím objeveným při stavbě však bude zřejmě podstatně dražší.

Opravy provázejí průtahy

TSK v polovině května oznámila, že nestihne původně avizovaný termín dokončení opravy, protože se ukázalo, že stav mostu je horší, než se čekalo.

Podle manažera stavby z firmy Porr Martina Řediny je to trochu paradoxní, protože severní most je o pět let mladší než jižní a přitom je ještě v horším stavu. Důvodem je podle něj pravděpodobně horší kvalita použitého betonu, řekl v červenci novinářům při prohlídce stavby.

Ředina tehdy potvrdil, že firma počítá v ideálním případě s dokončením celé rekonstrukce do konce listopadu. Od 1. prosince má být podle smlouvy zimní přestávka, ale podle manažera lze po oboustranné dohodě a v případě dobrých klimatických podmínek práce prodloužit ještě zhruba o čtrnáct dní.