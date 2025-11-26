Dva roky objížděk. Opravy orlické i slapské hráze zkomplikují přejezd Vltavy

Marek Kočovský
  17:02
Nedávno opravený most ve Štěchovicích v okrese Praha-západ čeká možná už za čtyři týdny pořádný nápor. Stane se totiž pro široké okolí jedinou cestou na druhý břeh Vltavy. Po Novém roce začnou opravy na hrázi vodního díla Slapy, které na dva roky znemožní průjezd po tamní silnici. Stejný problém pak nastane o pár desítek kilometrů zpět proti proudu řeky. Uzavírka tam čeká silnici přes hráz orlické přehradní nádrže.
Vodní dílo Slapy bylo postaveno v letech 1949–1955.

Vodní dílo Slapy bylo postaveno v letech 1949–1955. | foto: Jakub Vrána, iDNES.cz

Korunu hráze VD Slapy čeká během několika let zásadní rekonstrukce. Bude...
Návodní líc hráze vodního díla Slapy. Uprostřed je pět vtokových věží, úplně...
Návodní líc hráze slapské přehrady. Jasně je vidět pět vtokových věží....
Vzdušní líc VD Slapy. Okna pod skluzy bezpečnostních přelivů vedou do strojovny...
8 fotografií

V případě Slap jde o největší rekonstrukci od výstavby vodního díla před sedmdesáti lety. Tomu odpovídá také investice, která podle plánu přesáhne 194 milionů korun bez daně. Úpravy od sebe na dlouhý čas oddělí především přes vltavskou hladinu sousedící Rabyni a Slapy. Podle vedení Povodí Vltavy jde ale o nevyhnutelný krok.

„Projekt se chystal celých pět let, je to generální oprava mostovky, která zahrnuje výměnu vodorovných nosných konstrukcí. Začne v lednu, jakmile dojde k předání staveniště. Hotovo by mělo být do konce roku 2027,“ upřesňuje mluvčí Povodí Vltavy Pavlína Mertl.

Po Novém roce začnou opravy na hrázi vodního díla Slapy, které na dva roky znemožní průjezd po tamní silnici.

Po Novém roce začnou opravy na hrázi vodního díla Slapy, které na dva roky znemožní průjezd po tamní silnici.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Nejen že přes betonový kolos neprojedou auta, ale přes hráz se nedostanou ani pěší. „Řidiči budou nasměrováni na objízdnou trasu vedenou přes most ve Štěchovicích. Občané i rekreanti navíc mohou využít autobusy, které dopravci v lokalitě posílí,“ řekla Pavlína Mertl.

Konec dlouhé objížďky. Most přes Vltavu je opravený, práce se protáhly o půl roku

Shodou okolností se dva roky nedostanou auta přes Vltavu ani po silnici na hrázi Orlíku. Důvodem je další etapa stavby obřího bezpečnostního přelivu. Že k uzavření silnice jednou dojde,tak věděly okolní obce už dlouho dopředu. Přesto to místní považují za nepříjemnost, kterou budou někteří řešit takřka každý den.

Kvůli další etapě stavby obřího bezpečnostního přelivu se dva roky nedostanou auta přes Vltavu ani po silnici na hrázi Orlíku.

Kvůli další etapě stavby obřího bezpečnostního přelivu se dva roky nedostanou auta přes Vltavu ani po silnici na hrázi Orlíku.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

„Nikam moc nevyrážím, takže mě to nijak neovlivní, ale hodně lidem to znepříjemní život, když budeme z jedné strany odříznutí,“ reagovala při návštěvě obce na dotaz redaktora iDNES.cz starší obyvatelka Solenic. Tedy obce, která leží jen kousek od paty obří betonové hráze.

Další oslovení doufají, že stavba nepotrvá déle než avizované dvě sezony. „Nějak to vydržíme, prý se má jezdit přes lávku, ale jen s povolením,“ uvedli.

To je varianta, kterou ale budou využívat jen lidé, kteří nezbytně potřebují v Solenicích přejíždět. Povolení přednostně dostanou zaměstnanci orlické vodní elektrárny a další, kteří zajišťují chod přehrady. Zmiňovaná lávka je úzká a primárně není určená pro auta. Provoz tam proto budou řídit semafory. Ostatní řidiči si zajedou až desítky kilometrů po objížďkách.

„Cesta přes lávku nemusí být ta nejvýhodnější, obávám se, že tam budou kolony. Upozornil jsem spoluobčany, že od nás preferujeme jízdu po vyznačených objížďkách. Tedy na Příbram přes Kostelec a Lety, případně na Kamýk nad Vltavou,“ říká Václav Vozábal, starosta nedalekých Klučenic.

Dvě jaderné cesty přes kraj

Slapské přehrady se pak výhledově dotkne ještě další rozsáhlý logistický projekt. A to bezprostředně po dokončení plánovaných oprav. Má se totiž stát přepravním uzlem pro dodávky dílů pro opravy či dostavbu jaderné elektrárny Temelín. Aktuálně proto technici provádějí geotechnický průzkum pomocí vrtů.

Dlouhé objížďky, na autobus přívozem. Kvůli opravě mostu hrozí kraji žalobou

Ve hře je tak třeba možná stavba lodního výtahu, který na slapské hrázi chybí. Pokud by po vodě pluly velké části pro Temelín, museli by je za stávajícího stavu převážet na druhou stranu tahače. „V tuto chvíli očekáváme, že na další úpravy na hrázi dojde v letech 2028 až 2031, po dokončení generální opravy mostovky na vodním díle Slapy,“ konstatuje Pavlína Mertl.

V kraji to ale nebude jediná trasa, po níž pojedou nadměrné náklady pro jaderné zařízení. Východní část regionu se už nyní chystá na transporty pro jihomoravské Dukovany.

Díly pojedou na lodích po Labi z Hamburku až do Týnce nad Labem na Kolínsku. Tam je přeloží na návěsy tahačů a vyrazí na Kutnou Horu, Čáslav a na Golčův Jeníkov. Potřebovat budou kvalitní, dostatečně široké cesty, které je bezpečně unesou. V centrálním regionu půjde o zhruba 35 kilometrů silnic. Už nyní se pracuje na úpravách.

Tajemství přehrad

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

SIPO zdražuje. Od 1. ledna 2026 se mění podmínky i ceník sdruženého inkasa

ilustrační snímek

Využíváte k platbě pravidelných poplatků SIPO? Od 1. ledna 2026 vás tato služba zajišťovaná Českou poštou vyjde dráž. Co a proč se mění?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Je tu listopadová výluka číslo 4. Pražské metro čeká omezení také příští týden

Stanice metra Českomoravská

O víkendu 22. a 23. listopadu čeká cestující linky C přerušení provozu mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadí náhradní autobusy. Jde o několikátou výluku metra v řadě....

PŘEHLEDNĚ: Podpora pro lidi bez práce se od ledna 2026 změní. Kolik dostanete vy?

Úřad práce

Podpora v nezaměstnanosti se od ledna 2026 radikálně změní. Jiný bude výpočet částky, jakou lidé bez práce dostanou, i věková hranice, od které jsou nezaměstnaní zvýhodnění. Co všechno změna přináší...

Stačila závada jedné tramvaje a padající sníh. V Praze kolabuje doprava

Aktualizujeme
V Praze kolabuje doprava kvůli sněhu. (26. listopadu 2025)

Provoz tramvají a autobusů v Praze komplikuje husté sněžení, špatná viditelnost i silná automobilová doprava. Dopravní situaci v centru hlavního města kolem 16:00 ještě zkomplikovala technická závada...

26. listopadu 2025  17:52,  aktualizováno 

Sto exotických ptáků na dosah ruky. Zoopark Nehvizdy láká i na speciální vnitřní expozice

Emu na sněhu? V zooparku v Nehvizdech běžná věc.

Je konec listopadu. Ulicemi šustí spíš zimní bundy než barevné listí a dny jsou kratší. Čas výletů už dávno odvál studený vítr. Přesto pro vás jeden tip máme. Zoopark v Nehvizdech u Prahy má totiž...

26. listopadu 2025  17:59

Tramvaj v Praze na Letné srazila ženu, zraněná skončila v nemocnici

ilustrační snímek

V Praze na Letné srazila ve středu odpoledne tramvaj ženu. Zraněnou po střetu odvezla záchranná služba do nemocnice. Do prověřování okolností nehody se pustila policie, která v místě dočasně omezila...

26. listopadu 2025  17:52

Pelhřimov počítá příští rok s rekordním rozpočtem, navržený je jako miliardový

ilustrační snímek

Pelhřimov by měl příští rok hospodařit s rekordním, zhruba miliardovým rozpočtem. Podle starosty Ladislava Meda (ODS) bude na investice připravených přibližně...

26. listopadu 2025  16:08,  aktualizováno  16:08

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Moravskoslezské silnice jsou sjízdné, kvůli počasí ale přibylo nehod

ilustrační snímek

Silnice v Moravskoslezském kraji jsou dnes po nočním a celodenním sněžení většinou sjízdné, často ale jen se zvýšenou opatrností. Ve vyšších polohách je na...

26. listopadu 2025  16:01,  aktualizováno  16:01

Nevidomá seniorka přišla o batoh i speciální mobil. Stydím se, říká narkoman

Jakub Halaj (v červené mikině) je spolu se svým známým Lukášem H. (podle...

Případ nevidomé seniorky okradené ve vestibulu metra Smíchovské nádraží začal ve středu řešit Obvodní soud pro Prahu 5. V souvislosti s krádeží jejího batůžku, v němž měla mimo jiné speciální telefon...

26. listopadu 2025  17:32,  aktualizováno  17:32

Chytré boty a rukavice vyvinuté na ZČU se mají objevit na trhu do tří let

ChytrĂ© boty a rukavice vyvinutĂ© na ZÄŚU se majĂ­ objevit na trhu do tĹ™Ă­ let

Chytré boty a rukavice, jejichž tříletý vývoj ukončili výzkumníci z Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity (ZČU) počátkem letošního roku, by se měly...

26. listopadu 2025  15:59,  aktualizováno  15:59

Parkování v ulicích Zlína bude od ledna kontrolovat kamerové vozidlo

ilustrační snímek

Parkování v ulicích Zlína bude od ledna kontrolovat kamerové vozidlo Technických služeb Zlín. Systém má přinést efektivnější dohled, ušetřit čas městské...

26. listopadu 2025  15:49,  aktualizováno  15:49

Zadržený muž policistům hrozil i plival na ně. Zlámu vám kolena, křičel

Budova Okresního soudu v Lounech

Na dva roky poslal Okresní soud v Lounech do vězení třiašedesátiletého Milana Pěnčíka, jenž podle obžaloby letos v červenci nadával příslušníkům městské i státní policie. Mezi ním a strážníkem došlo...

26. listopadu 2025  17:22,  aktualizováno  17:22

Kamioňák sjel ze silnice a opřel návěs s auty o břízy. Škoda je šest milionů

Kamion převážející auta havaroval u Libějovic.

Nehoda kamionu převážejícího auta komplikovala od rána provoz na silnici z Českých Budějovic do Písku. Úsek u Libějovic byl odpoledne několik hodin úplně zavřený kvůli vyprošťování vozu a přeložení...

26. listopadu 2025  14:12,  aktualizováno  17:17

Na šibeničním vrchu v Liboháji v Poličce, kde se popravovalo, bude pietní místo

ilustrační snímek

V lesoparku Liboháj v Poličce na Svitavsku bude upomínka na bývalé popraviště. Archeologové tam našli pozůstatky dvou šibenic i kosterní ostatky. Místo...

26. listopadu 2025  15:41,  aktualizováno  15:41

Největší ZUŠ v Česku má pavilon populární hudby, kapely se tam navzájem neruší

Kapela učitelů hradecké ZUŠ Střezina zahrála na otevření opraveného pavilonu...

Nové zkušebny populární hudby pro bicí či elektrické kytary už slouží žákům Základní umělecké školy Střezina v Hradci Králové. Největší zuška v republice do nich výuku přesunula v pondělí. Po víkendu...

26. listopadu 2025  17:12,  aktualizováno  17:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.