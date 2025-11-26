Dva roky objížděk. Opravy orlické i slapské hráze zkomplikují přejezd Vltavy

V případě Slap jde o největší rekonstrukci od výstavby vodního díla před sedmdesáti lety. Tomu odpovídá také investice, která podle plánu přesáhne 194 milionů korun bez daně. Úpravy od sebe na dlouhý čas oddělí především přes vltavskou hladinu sousedící Rabyni a Slapy. Podle vedení Povodí Vltavy jde ale o nevyhnutelný krok.
„Projekt se chystal celých pět let, je to generální oprava mostovky, která zahrnuje výměnu vodorovných nosných konstrukcí. Začne v lednu, jakmile dojde k předání staveniště. Hotovo by mělo být do konce roku 2027,“ upřesňuje mluvčí Povodí Vltavy Pavlína Mertl.
Po Novém roce začnou opravy na hrázi vodního díla Slapy, které na dva roky znemožní průjezd po tamní silnici.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz
Nejen že přes betonový kolos neprojedou auta, ale přes hráz se nedostanou ani pěší. „Řidiči budou nasměrováni na objízdnou trasu vedenou přes most ve Štěchovicích. Občané i rekreanti navíc mohou využít autobusy, které dopravci v lokalitě posílí,“ řekla Pavlína Mertl.
|
Konec dlouhé objížďky. Most přes Vltavu je opravený, práce se protáhly o půl roku
Shodou okolností se dva roky nedostanou auta přes Vltavu ani po silnici na hrázi Orlíku. Důvodem je další etapa stavby obřího bezpečnostního přelivu. Že k uzavření silnice jednou dojde,tak věděly okolní obce už dlouho dopředu. Přesto to místní považují za nepříjemnost, kterou budou někteří řešit takřka každý den.
Kvůli další etapě stavby obřího bezpečnostního přelivu se dva roky nedostanou auta přes Vltavu ani po silnici na hrázi Orlíku.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz
„Nikam moc nevyrážím, takže mě to nijak neovlivní, ale hodně lidem to znepříjemní život, když budeme z jedné strany odříznutí,“ reagovala při návštěvě obce na dotaz redaktora iDNES.cz starší obyvatelka Solenic. Tedy obce, která leží jen kousek od paty obří betonové hráze.
Další oslovení doufají, že stavba nepotrvá déle než avizované dvě sezony. „Nějak to vydržíme, prý se má jezdit přes lávku, ale jen s povolením,“ uvedli.
To je varianta, kterou ale budou využívat jen lidé, kteří nezbytně potřebují v Solenicích přejíždět. Povolení přednostně dostanou zaměstnanci orlické vodní elektrárny a další, kteří zajišťují chod přehrady. Zmiňovaná lávka je úzká a primárně není určená pro auta. Provoz tam proto budou řídit semafory. Ostatní řidiči si zajedou až desítky kilometrů po objížďkách.
„Cesta přes lávku nemusí být ta nejvýhodnější, obávám se, že tam budou kolony. Upozornil jsem spoluobčany, že od nás preferujeme jízdu po vyznačených objížďkách. Tedy na Příbram přes Kostelec a Lety, případně na Kamýk nad Vltavou,“ říká Václav Vozábal, starosta nedalekých Klučenic.
Dvě jaderné cesty přes kraj
Slapské přehrady se pak výhledově dotkne ještě další rozsáhlý logistický projekt. A to bezprostředně po dokončení plánovaných oprav. Má se totiž stát přepravním uzlem pro dodávky dílů pro opravy či dostavbu jaderné elektrárny Temelín. Aktuálně proto technici provádějí geotechnický průzkum pomocí vrtů.
|
Dlouhé objížďky, na autobus přívozem. Kvůli opravě mostu hrozí kraji žalobou
Ve hře je tak třeba možná stavba lodního výtahu, který na slapské hrázi chybí. Pokud by po vodě pluly velké části pro Temelín, museli by je za stávajícího stavu převážet na druhou stranu tahače. „V tuto chvíli očekáváme, že na další úpravy na hrázi dojde v letech 2028 až 2031, po dokončení generální opravy mostovky na vodním díle Slapy,“ konstatuje Pavlína Mertl.
V kraji to ale nebude jediná trasa, po níž pojedou nadměrné náklady pro jaderné zařízení. Východní část regionu se už nyní chystá na transporty pro jihomoravské Dukovany.
Díly pojedou na lodích po Labi z Hamburku až do Týnce nad Labem na Kolínsku. Tam je přeloží na návěsy tahačů a vyrazí na Kutnou Horu, Čáslav a na Golčův Jeníkov. Potřebovat budou kvalitní, dostatečně široké cesty, které je bezpečně unesou. V centrálním regionu půjde o zhruba 35 kilometrů silnic. Už nyní se pracuje na úpravách.