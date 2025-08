„Kdo to vymyslel, ať si jde vyzkoušet řídit takový kolos a mít zodpovědnost za lidi. Je to nebezpečné a zajímalo by mě, co budeme dělat, až tady do mě někdo vletí,“ řekl redakci MF DNES jeden z řidičů autobusů, kterému se nelíbí, jaký tvar nově přestavěná ulice dostala.

Autobusy, které v současnosti dosahují běžně délky kolem 12 až 15 a někdy i více metrů, ostrou zatáčku nevyberou a musí přejíždět až k obrubníku v protisměru. Některé se nevyhnou nejen s protijedoucím autem, ale dokonce ani s cyklistou.

Záběry autobusů, kterým musí uhýbat auta v protisměru, obletěly sociální sítě, jedno z nich má více než 120 tisíc zhlédnutí a desítky kritických komentářů. „Sledujeme to z nemocnice, chudáci řidiči,“ napsala například paní Marcela.

Organizátor autobusové dopravy objednávané Středočeským krajem (IDSK) chce situaci řešit. „Na základě informací z médií a od řidičů plánujeme na místě provést šetření a máme naplánovaný termín jednání s vedením města,“ řekl MF DNES Ivan Liška z IDSK.

Podle opozičního zastupitele, který byl ale sám ještě začátkem volebního období v Mělníku radním pro dopravu, Jindřicha Špergla (nezávislý) se dá očekávat, že situace se ještě výrazně zhorší. „Teď jsou prázdniny a jezdí tam minimum spojů, ale po začátku školního roku počet projíždějících autobusů výrazně stoupne. Tato ulice je totiž hlavní dopravní tepnou z autobusového nádraží do centra Mělníka. Jen před osmou hodinou ráno tam projíždí asi 20 autobusů,“ sdělil Špergl.

V září bude hůř

Další problém podle něho je, že město musí uzavřít ulici 28. října kvůli havárii horkovodu, jehož oprava může trvat až rok. „Všechny autobusy by pak jezdily Nemocniční ulicí,“ dodává Špergl.

Největší kritiku teď na sociálních sítích za nepovedenou zatáčku sklízí starosta Tomáš Martinec z ODS. Ten však argumentuje tím, že projektová dokumentace na rekonstrukci ulice vznikala už v roce 2020, ještě za předchozího vedení města v gesci bývalého místostarosty Milana Schweigstilla (STAN), a výběrové řízení se pak připravovalo v době, kdy to měl v gesci jako uvolněný radní za dopravu právě Jindřich Špergl.

„Cílem od začátku bylo revitalizovat celé toto území, vytvořit přes 50 parkovacích míst a obnovit povrch komunikace, který je ve stejné šíři, jako byl před tím. Projekt posoudili odborníci z naší dopravní komise, naši zaměstnanci, úspěšně získal stavební povolení. To vše před mým nástupem do funkce,“ řekl Martinec.

„V rámci realizace ani tehdejší radní Špergl, naši zaměstnanci, ani nikdo jiný včetně dopravní policie nevznesl žádné pochybnosti, že je něco špatně. Projekt je v souladu se všemi normami, což bylo potvrzeno i tím, že to stavební úřad zkolaudoval,“ uvedl starosta.

Souhlasí však, že autobusy jsou stále delší a že skutečně mají v nově vytvarované zatáčce problém. „Dva protijedoucí autobusy se tam skutečně nevejdou. Konzultujeme to s organizátorem dopravy, dáme tomu měsíc nebo dva, a pokud se ukáže, že jediným řešením je zatáčku rozšířit, tak to připravíme a uděláme,“ dodal Martinec.

Opozice ale kritizuje to, že vedení města v okamžiku, kdy se od veřejnosti o problémech dozvědělo, nic nedělalo. Podle Špergla mohlo město ještě v rámci stavby relativně levně provést úpravy. „To už teď není možné, ulice už má totiž kolaudaci, a tak již nelze provést úpravu silnice v rámci stavby,“ míní Špergl. Pro případné úpravy by město muselo znovu nechat vypracovat projekt, požádat o stavební povolení a soutěžit dodavatele.

Že by se situace měla řešit, si myslí i dopravní expert Roman Budský. „Autobusy se musí bezpečně vytočit bez toho, že by musely couvat nebo zastavovat. Jo to nebezpečné, a pokud tam pojede méně zkušený řidič, může nastat velký malér,“ říká Budský. Provizorně by podle něho mělo být místo alespoň označeno výstražnými značkami.