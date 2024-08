Začala hlavní fáze oprav D10 u Mladé Boleslavi. Provoz bude omezen do října

Po přípravě, se kterou začali stavbaři zhruba před dvěma týdny, dnes práce postoupily do hlavní fáze s výraznějším omezením pro řidiče.

„Ode dneška budeme pracovat, předpokládám, někdy do října, podle toho, jak nás pustí počasí, a jestli se nevyskytne na stavbě nějaké nepříjemné technické překvapení. Budeme vyměňovat zaprvé asfalt, to znamená vozovku, a to do hloubky 120 milimetrů,“ řekl Rýdl.

Práce podle něj zahrnou vedle opravy povrchu a odvodnění rovněž nové mostní dilatace na dvou mostech, renovaci nebo výměnu některých panelů protihlukových stěn a výměnu zhruba pětiny svodidel na celém úseku.

Opravou úseku, kterým denně projede zhruba 40 tisíc aut, projde levý jízdní pás ve směru na Prahu zhruba mezi 38. a 41. kilometrem. Stavební práce za 47,29 milionu korun bez DPH provádí společnost M-Silnice.

Na stavbě dnes pracují čtyři čety, které rozebírají svodidla, dvě velké frézy a zhruba 20 nákladních aut, která odvážejí vyfrézovaný recyklát. Vozí ho na obalovnu, kde bude zpětně využit na doplnění nových asfaltových vrstev, řekl ČTK za stavební firmu Filip Slaba. Práce si vyžádají vedle zúžení dálnice také postupné uzavření exitů ve směru na Prahu, po otevření exitu 40 bude od 18. do 24. září uzavřen exit 39.

Omezení se bude podle Rýdla měnit podle postupu prací. „Je třeba, aby řidiči skutečně nejezdili po paměti po tom prvním týdnu, ale věnovali pozornost tomu, jak se budeme posouvat,“ řekl.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

S dalším omezením na dálnici D10 musí řidiči počítat rovněž na 46. kilometru u Kosmonos v místě rozsáhlé přestavby mimoúrovňové křižovatky. Stavbaři tam v srpnu dokončili betonáž na mostech, které tvoří zhruba polovinu budoucí okružní křižovatky nad dálnicí. Řidiči projíždějí v místě stavby dvěma zúženými pruhy rychlostí sníženou na 80 kilometrů v hodině.

„Nejhrubší práce už jsou hotové, v tuto chvíli pokládáme izolace, přihrnujeme sypané konstrukční vrstvy na sjezdové a nájezdové rampy,“ řekl Rýdl. Se zprovozněním se počítá do léta příštího roku.