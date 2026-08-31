Kolony budou i po prázdninách. Řidiče čekají omezení u letiště nebo na magistrále

Štěpán Kult
  7:32aktualizováno  7:32
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Pražská magistrála patří mezi nejvytíženější ulice v metropoli. | foto: Robert RambousekMAFRA

Spolu s prázdninami končí většina velkých oprav komunikací. Některým uzávěrkám se ale řidiči, kteří se vrátí z dovolené, nevyhnou ani v podzimních měsících. Několik stavebních akcí bude trvat do listopadu nebo do příštího roku. Jistou úlevu mohou čekat na Štěrboholské spojce, kde se stále staví most.

„Podařilo se nám ještě před začátkem školního roku dokončit stavbu čtvrtého pilíře. Řidiči tak mají v každém směru dva zúžené jízdní pruhy místo jednoho,“ uvedl pro MF DNES mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Luděk Hubáček.

Průjezd bez větších zdržení Štěrboholskou radiálou je důležitý proto, že zde neexistuje objízdná trasa. I přesto experti očekávají kolony, protože tudy denně projede přes 80 tisíc vozidel. Významnou část tvoří těžká nákladní auta, která tudy jezdí kvůli chybějící severní a východní části Pražského okruhu.

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Nejde o jedinou opravu ŘSD spojenou s Pražským okruhem. Až do října dělníci v obou směrech opravují úsek mezi sjezdy na Kunratice a Jesenici.

„Starý povrch vozovky vyměníme za nový, pevnější s příměsí polymerů, která zlepší přilnavost a sníží hluk,“ přiblížil Hubáček.

ŘSD doporučuje řidičům sledovat dočasné dopravní značení a rychlost přizpůsobovat podle aktuální situace, která se do konce oprav bude měnit.

Kilometrové kolony u letiště

Dlouhé postávání v kolonách se nevyhne ani řidičům kolem letiště, kde dělníci pracují na rozšiřovaní mimoúrovňové křižovatky mezi Aviatickou a Lipskou.

Tato stavba cestu autem prodlouží o několik desítek minut. Místu se nevyhýbají ani nehody, kvůli kterým je pak čekací doba ještě delší. „Dopravní komplikace jsme v oblasti letiště řešili opakovaně. Vždy se tvořily i několikakilometrové kolony,“ popsal vedoucí odboru dopravní policie Josef Šašek.

Ačkoli stavba vytváří další zátěž pro už tak vytíženou křižovatku, její dokončení v příštím roce dopravě výrazně uleví a propojí centrum s letištěm a Středočeským krajem.

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„Přestavba dnes už přetížené mimoúrovňové křižovatky Aviatická je klíčovým předpokladem pro zvládnutí rostoucí poptávky po cestování z Letiště Václava Havla. Projekt zároveň navazuje na Pražský okruh, kde doprava dlouhodobě roste,“ řekl ministr dopravy Ivan Bednárik (SPD).

Magistrála stále zahlcená opravami

Stavební shon neskončí po prázdninách ani na severojižní magistrále. Přestože 31. srpna končí oprava Hlávkova mostu, který na magistrálu navazuje, všechny ostatní akce pokračují.

To může podle dopravních expertů způsobit výrazné dopravní komplikace – nejvýrazněji řidiči pociťují zúžení magistrály u hlavního nádraží, kde se opravuje stropní deska odbavovací haly.

Zásadní podzimní opravy

● V poslední týden prázdnin dělníci v metropoli pracovali na 84 místech. Většina velkých i malých uzavírek však po prázdninách skončí. Ještě 13 oprav ale do konce léta začne, ty ovlivní dopravu pouze lokálně.

● Do 16. listopadu je doprava na magistrále zúžená u hlavního nádraží kvůli opravě stropní desky odbavovací haly. Ve špičce se dá čekat zdržení delší než 30 minut.

● Do 16. listopadu dělníci staví most mimoúrovňové křižovatky na Štěrboholské spojce. V koloně zde auta mohou stát až půl hodiny. Dopravní situaci by mělo pomoci rozšíření jízdních pruhů.

● Až do 24. září potrvá rozšíření mimoúrovňové křižovatky ulic Lipská a Aviatická u letiště Václava Havla. V dopravních špičkách zde řidiči musí počítat až s půlhodinovým zdržením.

„Nikdo nezpochybňuje, že opravovat se musí. Dělníci by ale měli na takto významných projektech pracovat na dvě směny sedm dní v týdnu,“ upozornil dopravní expert Roman Budský. Magistrála je totiž jednou z nejdůležitějších a nejvytíženějších komunikací, přes kterou neexistují objízdné trasy. „Omezení má dopad i na tranzitní dopravu,“ dodal Budský s tím, že zde denně projedou desítky tisíc aut.

Podle expertů se doprava zpomaluje kvůli souběhu několika dopravních omezení, což způsobuje problémy na objízdných trasách. Ty se mohou s koncem prázdnin ještě více zahustit, protože v ulicích už nyní provoz sílí.

„Zvýšená zátěž je nejen na samotné magistrále, ale i na navazujících komunikacích, jako jsou například ulice Žitná nebo Ječná,“ sdělil radní pro dopravu Prahy 2 Tomáš Halva (TOP 09).

V blízkosti hlavního nádraží se také opravují silniční mosty v Legerově a Wilsonově ulici. Další zdržení může nastat kvůli opravě vodovodního potrubí v Sokolské, která na magistrálu navazuje.

Postaví se nová tramvajová trať

Oprava tramvajové trati v Hartigově ulici od pátku 28. srpna komplikuje cestování řidičům i cestujícím v Praze 3. V úseku mezi Biskupcovou a Spojovací nejezdí v obou směrech tramvajová linka 9 ani 11, které nahradily autobusy.

Řidiči na křižovatce ulic Hartigova, Spojovací a Pod Lipami projedou pouze pravým jízdním pruhem. „Výrazné dopady na automobilovou dopravu neočekáváme,“ uvedl před zahájením výluky mluvčí městské části Praha 3 Petr Habáň.

Poslední větší omezení se pro řidiče nachystalo od pondělí 31. srpna mezi Olšanskou a Habrovou. Do příštího roku se zde bude stavět nová tramvajová trať kolem Nákladového nádraží Žižkov. Auta zde až do července příštího roku pojedou v jednom jízdním pruhu.

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