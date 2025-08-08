Okruh či D10. Jaké opravy v druhé půlce léta potrápí řidiče v Praze a okolí

  18:22
Pražané mířící ven z Prahy i Středočeši dojíždějící do hlavního města budou na konci prázdnin a na začátku školního roku potřebovat s nadsázkou místo osobního auta raději vrtulník. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a Technická správa komunikací (TSK) totiž zahájily nebo ještě zahájí řadu oprav na silnicích a dálnicích jak přímo v metropoli, tak na jejím okraji.
S největšími obavami motoristé vyhlížejí začátek omezení na dálnici D10 u Prahy. „Předpokládáme zahájení prací 15. srpna,“ potvrdil portálu iDNES.cz mluvčí ŘSD Jiří Veselý s tím, že už je vybrána stavební firma.

Její pracovníci nastoupí do začátku listopadu. První opravovaný úsek v délce 3,5 kilometru sahá od nájezdu z Pražského okruhu u Satalic až za sjezd na Horní Počernice a Radonice. Původně ŘSD odhadovalo, že opravy vyjdou na 450 milionů korun, nakonec vítězná Skanska nabídla cenu 290 milionů.

Komplikace potrvají do jara

Druhou akcí na D10 za 261 milionů korun bude oprava levého jízdního pásu směrem na Prahu od Staré Boleslavi na Svémyslice, tyto práce začnou na podzim a potrvají zhruba 93 dnů, se zimní pauzou budou dokončeny na jaře příštího roku.

Řidiči se tak musejí připravit na dlouhotrvající komplikace. Už nyní je totiž téměř každé ráno zabrzdí kolona od Staré Boleslavi na Prahu, protože dálnice je v tomto místě přetížená, jen prázdninový provoz přinesl úlevu. „Provoz bude veden v režimu 2+2 zúžené jízdní pruhy,“ sdělil Jiří Veselý s tím, že omezení provozu bude jen mírné.

Očistec na D10. Dálnici budou opravovat až do jara, kraj se obává kolapsu

Jenže v září se vrátí silný provoz a zúžení znamená sníženou rychlost na 80 kilometrů za hodinu, a tedy ve školním roce ještě větší kolony, současně se dá očekávat zvýšené množství dopravních nehod.

Opatření proto připravuje i středočeské hejtmanství v hromadné autobusové dopravě, zejména v případě spojů mezi Mladou Boleslaví, Brandýsem nad Labem a Prahou. „Dopravní opatření v příměstské dopravě kvůli opravám na dálnici D10 jsou připravena, kraj i zástupci organizátorů autobusové dopravy IDSK či ROPID je představili starostům obcí,“ sdělil Adam Hejda z tiskového oddělení Středočeského kraje.

V první fázi díky slabšímu prázdninovému provozu bude sledováno, zda autobusy nenabírají zpoždění. V případě aktuálních potíží dispečink IDSK dotčené spoje může odklonit na náhradní trasy mimo D10.

Musíme to opravit. Silničáři pracují nebo brzy začnou na řadě úseků v okolí Prahy. Zeleně označené stavby již probíhají, oranžově vyznačené se teprve chystají nebo právě začínají. Pracovat se brzy začne na D10 u Prahy, pokračuje rekonstrukce v Říčanech i na dálnici D6 u Hostivice.

„Pokud by docházelo již během srpna k závaznějším komplikacím, budou připravena k zahájení školního roku dočasná dopravní opatření,“ dodal Hejda. Radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký uvedl, že kraj se zároveň obává znásobení komplikací kvůli chystané rekonstrukci Kbelské ulice v Praze 9 a žádá její odložení.

Mluvčí TSK Barbora Lišková potvrdila, že s krajem jednají, nicméně hlavní práce v Kbelské začnou až v prvním pololetí příštího roku. Letos v srpnu tam silničáři během jednoho víkendu opraví jednu z kanalizačních šachet a s dalšími budou pokračovat od října.

Potíže i na dalších místech

TSK do konce srpna pokračuje s rekonstrukcí vozovky v Karlovarské a Plzeňské ulici, do října potrvají práce v Cínovecké. Na komplikace však řidiči narážejí i na dalších trasách. Například na dálnici D6 u Hostivice mezi druhý a šestým kilometrem ve směru na Prahu už naplno začala oprava tří kilometrů pravého jízdního pruhu. Jde přitom o velmi vytížený úsek.

Demolice lávky u letiště uzavře D7, nová v budoucnu umožní rozšíření dálnice

„Podle posledního sčítání projede těmito místy každý den v průměru až 35 tisíc vozidel, z toho nákladní a kamionová doprava tvoří přibližně jednu třetinu,“ uvedl Veselý. Práce tam potrvají do konce srpna a jsou rozdělené na tři etapy. Aktuálně tam silničáři pracují na čtvrtém až pátém. kilometru a zbylou část po šestý kilometr zahájí v první polovině srpna.

Na dálnici D4 řidiče až do října, respektive listopadu, přibrzdí oprava mostů u Kytína a Staré Huti. Kolony dlouho trápily motoristy na dálnici D5 mezi Bavoryní a Berounem. Ty však v neděli skončily. Kompletní rekonstrukcí tam prošlo devět kilometrů dálnice směrem na Prahu i odpočívka Králův Dvůr.

