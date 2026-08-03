Ordinace dětského praktika v kladenské nemocnici přijme stovky nových pacientů. Nemocnice tím reaguje na nedostatek praktických lékařů pro děti a dorost na Kladensku, Slánsku, Rakovnicku, v oblasti Kralup nad Vltavou, na Berounsku a také v okolí Prahy. O nově otevřenou ordinaci nemocnice očekává značný zájem, informoval dnes ČTK v tiskové zprávě mluvčí nemocnice Zbyněk Boublík.
"Dostupnost praktických lékařů pro děti je dnes jedním z největších problémů českého zdravotnictví. Velmi dobře si uvědomujeme, jak složité je pro některé rodiče najít pro své dítě pediatra. Proto jsme připravili rozšíření naší ordinace, které umožní přijmout řádově stovky nových dětských pacientů," řekl předseda představenstva kladenské nemocnice Jaromír Bureš.
Ordinace bude podle mluvčího fungovat jako týmová praxe, do níž se zapojí více lékařů. "Týmová praxe je moderní model ambulantní péče, který spojuje kontinuitu léčby s lepší dostupností lékaře. Rodiče získají jistotu, že jejich dítě bude mít svého registrujícího pediatra, a současně budou mít při akutních zdravotních potížích k dispozici širší tým lékařů," uvedl primář dětského a novorozeneckého oddělení Tomáš Rosík.
Podle něj je velkou předností také přímá návaznost na dětské lůžkové oddělení, odborné ambulance i nemocniční laboratoře. "Díky tomu dokážeme řadu vyšetření zajistit bez zbytečných prodlev a nabídnout dětským pacientům komplexní péči na jednom místě," dodal primář.
Zájemci o registraci mohou v pracovních dnech od 10:00 do 12:00 volat na číslo 724 500 354, v září je nemocnice bude kontaktovat s dalšími informacemi potřebnými k dokončení registrace.