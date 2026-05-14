Organizace NAUTIS dala v Libčicích n. V. modernizovat domov pro lidi s autismem

Národní ústav pro autismus (NAUTIS) dal v Libčicích nad Vltavou u Prahy zmodernizovat domov pro lidi s autismem a chováním náročným na péči. Nabízí bydlení rodinného typu šesti klientům. Dnes domov NAUTIS oficiálně otevřel, jeho kapacita je naplněná, řekla ČTK za NAUTIS Petra Hladká.
"Domov se zvláštním režimem v Libčicích nad Vltavou jsme poprvé otevřeli už v roce 2009, kdy vznikl z potřeby několika konkrétních lidí, kterým stát nedokázal poskytnout adekvátní sociální službu," uvedla ředitelka NAUTIS Magdalena Šubrt Thorová.
Domov fungoval v pronajaté budově, kterou nebylo možné upravit podle potřeb klientů. Později organizace využila možnosti jej odkoupit a později i opravit. "Každý z klientů má jiné nároky na uspořádání prostoru – někdo potřebuje propojení koupelny s obytným prostorem, jinde je třeba počítat s omezením rušivých podnětů nebo vyšší odolností vybavení," dodala ředitelka.
Opravený dům je určený pro klienty, kterým organizace zajišťuje individuální pomoc po celý den. Jde o nedostatkovou službu, kterou využívají lidé z celé republiky. Rekonstrukce stála téměř 43 milionů korun, posloužily na ni peníze z evropské dotace.
Letos v červnu NAUTIS otevře nový domov s krizovým odlehčovacím lůžkem v Měšicích u Prahy, které poslouží třeba v případě, když pečující rodič musí do nemocnice a podobně. V červnu organizace otevře i takzvané respitní centrum s odlehčovacími lůžky v Kamenném Zboží na Nymbursku, jehož kapacita bude přibližně pět klientů. Sloužit bude třeba pro víkendové nebo týdenní odlehčovací pobyty klientů.