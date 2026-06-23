Organizace NAUTIS otevře na Nymbursku odlehčovací centrum pro lidi s autismem

Autor: ČTK
  13:13aktualizováno  13:13
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Národní ústav pro autismus (NAUTIS) otevře v Kamenném Zboží na Nymbursku centrum s odlehčovacími lůžky pro lidi s autismem. Bude sloužit ke krátkodobým pobytům. Centrum s kapacitou pro pět klientů vzniklo přestavbou bývalého penzionu. Náklady dosáhly zhruba 25 milionů korun, většinu pokryla dotace z Národního plánu obnovy. V pondělí si budou moci lidé domov prohlédnout při dni otevřených dveří, informovala dnes v tiskové zprávě za NAUTIS Petra Hladká.

"Rodiny lidí s autismem často pečují bez skutečné možnosti odpočinku. Nové respitní centrum jim nabídne bezpečné místo, kam mohou své dítě nebo dospělého blízkého svěřit s jistotou, že dostane podporu odpovídající jeho potřebám," uvedla ředitelka NAUTIS Magdalena Šubrt Thorová. Centrum spustí provoz v červenci, největší zájem očekává ředitelka od září.

Centrum vzniklo přestavbou bývalého penzionu v klidné části obce Kamenné Zboží. Součástí areálu je pobytový objekt se společenskou místností, ložnicemi a vstupem na zahradu, terapeutické zázemí s aktivizační a klidovou místností a zahrada.

Pobytových a odlehčovacích služeb pro lidi s autismem je podle organizace nedostatek, zejména pro lidi vyžadující vyšší míru podpory. V květnu proto otevřel NAUTIS zmodernizovaný domov se zvláštním režimem v Libčicích nad Vltavou v okrese Praha-západ, v polovině června nový domov s krizovým odlehčovacím lůžkem v Měšicích u Prahy.

Na programu pondělního dne otevřených dveří jsou mimo jiné komentované prohlídky centra a možnost setkání s odborníky, kteří se věnují podpoře lidí s autismem. Akce začne v 16:00.

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