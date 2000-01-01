náhledy
Nízká hladina odhalila i pozůstatky zatopených obcí. Toto jsou záběry bývalé vesnice Podolsko, které bylo typickou vltavskou obcí (rybáři, voraři, hospoda, mlýn), podobně jako další zatopené vsi na Vltavské kaskádě. (17. prosinec 2025)
Autor: Roman Pech, iDNES.cz
