Oscarový příběh míří na jeviště. Nová Spirála odstartovala třetí sezonu

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Oscarový příběh míří na jeviště. Nová Spirála odstartovala třetí sezonu. | foto: Martin Faltejsek

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Třetí sezona Nové Spirály nabídne českou premiéru divadelního Předčítače, návrat Madisonských mostů, Human Zoo i koncerty Anety Langerové, Coryho Henryho nebo projekt věnovaný Zuzaně Navarové. Co dalšího čeká diváky na pražském Výstavišti?

Jednou z hlavních událostí sezony bude únorová premiéra Předčítače, první české divadelní adaptace románu německého spisovatele Bernharda Schlinka. Světově úspěšnou knihu proslavilo také filmové zpracování s Kate Winslet, oceněné Oscarem. Nyní se příběh o lásce, vině, studu a vyrovnávání se s minulostí dostane na česká divadelní prkna. V hlavních rolích se představí Jitka Čvančarová, Daniel Krejčík a Jiří Korn. Inscenace vzniká v koprodukci spolku Pojď na dosah a Nové Spirály, režie se ujal Jakub Čermák.

Právě pro Předčítače bude kruhové uspořádání sálu Nové Spirály důležitou součástí inscenačního řešení. Herci se pohybují v prostoru obklopeném publikem a diváci je sledují z různých úhlů. V takovém uspořádání nezůstává stranou ani drobné gesto nebo výraz, který by v klasickém divadelním sále mohl snadno uniknout pozornosti.

Návrat diváckých hitů: Madisonské mosty a Human Zoo

Na repertoáru zůstávají také Madisonské mosty, koprodukční inscenace Nové Spirály a Živé tvorby. Příběh osudového setkání, lásky a rozhodnutí, která mohou ovlivnit celý další život, si získal výraznou diváckou přízeň. V hlavních rolích vystupují Vanda Hybnerová a Jan Révai. Jejich herecké výkony dávají intimnímu příběhu mimořádnou intenzitu a připomínají, proč některé literární předlohy dokážou oslovovat publikum napříč generacemi.

Pokračuje rovněž Human Zoo, multimediální projekt Viktora Tauše a Romana Holého, který propojuje divadlo, hudbu, pohyb a moderní scénické technologie. Inscenace otevírá témata lidské identity, stereotypů a způsobů, jakými se díváme na druhé i sami na sebe. Na scéně se potkávají známé osobnosti i mladé talenty. Mezi účinkujícími jsou Lenka Dusilová, Ondřej Ruml, Matěj Ruppert, Tomáš Sean Pšenička nebo Jan Cina.

Od Anety Langerové po držitele Grammy Coryho Henryho

Výraznou součástí třetí sezony bude také hudební program. Do Nové Spirály se vrací Aneta Langerová s projektem Zázračná písně krajina. Koncertní večer postavený na její tvorbě propojuje osobitou interpretaci s atmosférou prostoru, ve kterém jsou diváci od účinkujících vzdáleni jen několik kroků.

Pozornost si zaslouží také projekt Zuzaně Navarové do nebes. Písně výjimečné české autorky zazní v nových aranžích v podání kapely RAZAM a hradeckých filharmoniků. Propojení world music, folklorních inspirací a symfonického zvuku nabízí pohled na tvorbu Zuzany Navarové v nových hudebních souvislostech. Zájem o projekt vedl k přidání dalších tří termínů.

Na své si přijdou i příznivci světové hudební scény. Do Nové Spirály zavítá Cory Henry, několikanásobný držitel ceny Grammy, s projektem A Jam Good Time. Americký hudebník propojuje funk, soul, jazz a improvizaci a patří k výrazným osobnostem současné hudební scény.

Koncertní nabídku doplní Ondřej Ruml, který v Nové Spirále představí a pokřtí začátkem roku 2027 nové album. Večer s názvem Vždycky to tu bylo slibuje vedle jeho osobitého hudebního rukopisu také tanec a neotřelou choreografii.

Více informací o programu, dárkových poukazech a vstupenkách najdete na www.novaspirala.cz.

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Oscarový příběh míří na jeviště. Nová Spirála odstartovala třetí sezonu

Komerční sdělení
Oscarový příběh míří na jeviště. Nová Spirála odstartovala třetí sezonu.

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