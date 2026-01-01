Jak se slavil příchod nového roku v centru Prahy? Na zákaz pyrotechniky se nedbalo

Autor: iDNES.cz, ČTK
  1:22aktualizováno  1:40
Oslavy příchodu nového roku se v metropoli neobešly bez zábavní pyrotechniky, přestože je její používání v památkových oblastech města po celý rok zakázáno. Ohňostroje i dělobuchy létaly jak na Staroměstském, tak i na Václavském náměstí. Nový rok tam vítali zejména zahraniční návštěvníci, slavili ale i Češi.
Lidé v Praze oslavují příchodu nového roku. (1. ledna 2026)

Lidé v Praze oslavují příchodu nového roku. (1. ledna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Lidé v Praze oslavují příchodu nového roku. (1. ledna 2026)
Oslavy příchodu nového roku v Praze. (1. ledna 2026)
Oslavy příchodu nového roku v Praze. (1. ledna 2026)
Oslavy příchodu nového roku v Praze. (1. ledna 2026)
Na Staroměstském náměstí byly krátce před půlnocí tisíce lidí a zcela zaplnili i přilehlé ulice. Ohňostroje i dělobuchy odpalovali i mezi stánky vánočního trhu, na který přišli například i rodiče s dětmi v kočárcích. Podobná situace panovala v Dlouhé ulici i na Malém náměstí. Do půlnoci přitom spíše převládal klid.

Na Václavském náměstí, v jeho spodní neopravované části, se zraky přítomných upínaly k barevným obrazovkám na střeše centra Duplex. Obrazovky vizuálně odpočítávaly poslední vteřiny roku 2025, lidé si je natáčeli mobilními telefony.

Jakmile poslední vteřiny uplynuly a objevil se anglický nápis Happy New Year, lidé začali odpalovat zábavní pyrotechniku. Ohňostroj bylo vidět nad Národním muzeem, nad Můstkem a nakonec i uprostřed náměstí. Bylo vidět, že proti jednotlivcům nerespektujícím zákaz pyrotechniky, se snažila zasahovat policie, ale množství pyrotechniky zabránit nemohla.

Česko vstoupilo do roku 2026, centrum oslav je na Staroměstském náměstí

Lidé také odšpuntovali láhve a připíjeli si z nich přímo na náměstí. Aby korzující davy nepřerušily na Václavském náměstí tramvajovou dopravu, policie vymezila pomocí mobilních plotů koridory, kudy bylo možné trať přecházet. Když se blížila tramvaj, policista příchozí zastavoval. Problémy s průjezdem tramvaje byly také u Národního divadla.

Slavící lidé se shromažďovali i na mostech přes Vltavu, odkud sledovali ohňostroje v centru města. Postávali na Kampě nebo na ostrově Žofín. Bylo vidět ohňostroje odpalované z Karlova mostu.

V ulicích Prahy zněly především různé evropské jazyky, někteří návštěvníci přijeli také ze vzdálenějších končin. Jen v období od Štědrého dne do 31. prosince odhadovala městská společnost Prague City Tourism návštěvnost Prahy na zhruba 200 tisíc osob.

Ohňostroje nad Londýnem. Oslavy nového roku se přibližují k americkému kontinentu

Používání zábavní pyrotechniky v historickém centru města a v dalších lokalitách zakazuje vyhláška už z roku 2020. Na zákaz upozorňovala po celý prosinec také kampaň na venkovních reklamních plochách, dnes ho připomínalo české a anglické hlášení v metru. V případě porušení zákazu mohou policisté na místě uložit pokutu 10 tisíc korun.

