„Miluju krev!“ Za mučení bezdomovců jdou pracovníci ostrahy obchoďáku do vězení

Autor: iri
  13:12aktualizováno  13:12
Tresty vězení pro dva ze tří bývalých pracovníků ostrahy pražského obchodního centra Palladium za brutální chování k bezdomovcům jsou pravomocné. Městský soud v Praze zamítl ve středu odvolání jednoho z nich proti výši trestu a vyhoštění z České republiky. Poslední z trojice stíhaných „sekuriťáků“ vyvázl s podmínkou.

Tresty pro tři mladé pracovníky ostrahy, které dostali loni v prosinci u Obvodního soudu pro Prahu 1 za bezdůvodné napadání a trýznění bezdomovců, platí.

Adam Knot stráví ve vězení pět let, Ukrajinec Mykola Juričuk pobude za mřížemi 40 měsíců a Vít Kolář dostal tři roky vězení podmíněně odložené na zkušební dobu v trvání pěti let, kdy bude pod dohledem probační služby. Musí také uhradit peněžitý trest ve výši 30 tisíc korun.

Dva hlavní aktéři dostali také zákaz vykonávat 10 let zaměstnání pracovníka ostrahy. Juričuk je navíc vyhoštěn z České republiky na dobu pěti let.

Zmíněný cizinec se jako jediný z odsouzené trojice proti výši trestu odvolal. Jednání u Městského soudu v Praze se ve středu nezúčastnil – podle obhájkyně kvůli akutnímu zdravotnímu problému.

Nucení k masturbaci i vyražené zuby. Soud potrestal ostrahu obchoďáku za týrání bezdomovců

S žádostí o mírnější postih mladík u odvolacího soudu neuspěl, přestože se k trestné činnosti doznal a má dosud čistý rejstřík. Předseda senátu Jan Šott připomněl, že se v jeho případě jednalo o větší počet útoků a vyšší počet trestných činů.

„Ta jednání byla velmi závažná a byla spáchána ze zvlášť zavrženíhodné pohnutky spočívající v nenávisti vůči osobám, které byly v nouzi. Vybírali si poškozené, kteří se nemohli bránit, jejich jednání bylo brutální, dehonestující, fyzicky zraňující, v některých případech výrazně zraňující i intimní sféru poškozených. Šlo o jednání, které mělo fakticky charakter mučení,“ uvedl Šott.

Trest ve výměře 40 měsíců vězení pro Juričuka nepovažuje s kolegy za nepřiměřeně přísný.

„Pokud jde o trest vyhoštění, je třeba zdůraznit, že ukrajinským občanům lze ukládat tento trest. Závažnost této trestné činnosti to vyžaduje. V žádném případě nelze argumentovat hrozbou odvedení do ukrajinské armády, neboť to je součástí občanských povinností. Nemůže to bránit možným trestům vyhoštění, což v jednom ze svých rozhodnutí jasně vyslovil Nejvyšší soud,“ vysvětlil předseda odvolacího senátu.

Rozsudek zmiňuje několik případů brutálního zacházení s bezdomovci z přelomu let 2024 a 2025. Pracovníci ostrahy (tehdy ve věku 19 až 21 let) je bili na evakuačním schodišti obchodního domu. Kromě pěstí používali i kopy či teleskopické obušky. Oběti měli také řezat například nožem. Trýznění bezdomovců si natáčeli na mobilní telefon.

S nožem na genitálie

Jeden z útoků, kterého se zúčastnili všichni tři pracovníci ostrahy, se odehrál na konci prosince 2024. Muže bez domova tehdy vylákal na únikové schodiště OC Palladium Knot pod záminkou účasti na oslavě.

Juričuk ho tam pak uhodil pěstí, vzal si do ruky nůž a začal muži vulgárně nadávat. Do druhé ruky následně uchopil teleskopický obušek a bezdomovce opakovaně udeřil do nohou. Knot oběti páčil a lámal prsty ruky a bil ho pěstí. Poškozený je prosil, aby ho nechali, že už do obchodního centra nepřijde. Kolář průběh natáčel na mobilní telefon.

Juričuk pokračoval v úderech teleskopickým obuškem. Kolář se poté zbitého muže zeptal, co jim může dát za to, že ho nechají být. Bezdomovec jim nabídl svůj občanský průkaz.

„Knot začal na poškozeného křičet ‚kde máš perník mr*ko, já chci perník hned‘ a udeřil poškozeného rukou do břicha, ten se schoulil do klubíčka, když se k němu začal přibližovat obžalovaný Kolář se slovy ‚občanku, občanku, hej občanku, dej mi občanku‘, k čemuž se připojil i obžalovaný Knot, který na poškozeného zakřičel slovy „občanku, hned“, následně obžalovaný Juričuk chytil do dlaně své pravé ruky pravou dlaň poškozeného a špičkou nože, který držel ve své levé ruce, začal tlačit do hřbetu dlaně pravé ruky poškozeného se slovy ‚ááách, miluju krev, ty p**o‘,“ líčí rozsudek další sled událostí.

Juričuk poté opřel špičku nože o stehno muže s tím, aby se nehýbal, protože mu „bude stříhat ko**ta“, a nůž přemístil do oblasti genitálií poškozeného, kde začal ostrou zbraní tlačit.

Agresoři znovu vyzývali bezdomovce k vydání občanského průkazu. Juričuk pokračoval v jeho bití a kopání, až jim muž doklad vydal. Knot mu poté poručil, aby si svlékl kalhoty. S Kolářem pak na něj křičeli, že „má dvě vteřiny, aby jim ukázal ču**ka“. Juričuk poté muže udeřil do hlavy. Nakonec svého jednání zanechali s konstatováním, že bezdomovec má už dost.

Již pravomocně odsouzený Knot, kterého přivedla ve středu k odvolacímu jednání eskorta ve vězeňském mundúru, dostal pětiletý trest vězení i za delší trestnou činnost, kterou spáchal bez svých kompliců z obchodního centra.

V březnu 2025 například na veřejnosti hajloval – s nataženou pravicí a pokřikem „Sieg Heil“.

Ve stejné době před jedním pražským klubem fyzicky napadl muže, kterému způsobil zlomeniny v obličeji. Tomuto poškozenému přiznal ve středu odvolací soud odškodnění ve výši zhruba 80 tisíc korun.

V uloženém trestu má Knot započtenou také krádež pánské tašky s mobilním telefonem, hotovostí ve výši několika desítek tisíc korun a platební kartou.

Kopance, bičování, řezání nůžkami. Kauza trýznění bezdomovců míří k soudu

O případu trýzněných bezdomovců informovali policisté loni v září. Tehdy uvedli, že ostraha obchodního centra napadla bezdomovce nejméně v osmi případech.

Policie obviněné muže stíhala také za loupež, protože na konci předloňska na evakuačním schodišti obchodního domu bili a bičovali po holých zádech koženým opaskem mladého cizince, kterému pak opasek nevrátili.

Právě tímto incidentem se policisté původně začali zabývat a při vyšetřování našli v mobilním telefonu jednoho z podezřelých videa zachycující bití a týrání mužů bez domova.

24. září 2025

