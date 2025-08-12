Zmodernizovaná Štvanice nabídne pláž či repliku zimáku. Architekti představili návrh

Proměněné břehy, korunované novým ostrůvkem, zdravá zeleň, upravené komunikace, zkrocené parkování, replika stadionu i zvýšená protipovodňová ochrana. Takhle by mohl v budoucnu vypadat vltavský ostrov Štvanice. Předpokládá to koncepční dokument Manuál vize ostrova Štvanice, který schválili pražští radní.
Vizualizace návrhu architektů pro vltavský ostrov Štvanice.

I když na Štvanici už nestojí slavná ledová aréna, má tato chladivá zelená zóna v letně rozpálené Praze co nabídnout – lze sem vyrazit na kolo, skateboard, za vodními hrátkami, ale také za kulturou. Ostrov Štvanice představuje tradičně významný rekreační prostor pro tři městské části, Prahu 1, 7 a 8.

„Jeho charakter má zůstat zachovaný, ale jednotlivé aktivity chceme postupně kultivovat. Schválený manuál nahlíží na Štvanici komplexně; bere v potaz stromy, cesty, plochy aktivit a samozřejmě také břehy,“ vysvětlil Petr Hlaváček (STAN), náměstek primátora pro územní rozvoj.

Velké plány se Štvanicí. Ostrov zkultivují, z centrálního dvorce může být divadlo

Manuál vypracovaný architektonickým ateliérem RKAW představuje čtyři scénáře možné budoucnosti ostrova, jsou ale podle tvůrců vzájemně kombinovatelné. Nezávazný dokument má posloužit pro koncepční rozhodování v oblasti správy a údržby, pro potřeby jednání o nájemních smlouvách a dalších aktivitách.

Cílem je vytvořit multifunkční veřejné prostranství s tím, že součástí jsou i úpravy břehů, aby se lidé dostali snadno k vodě.

Cestou k pláži

Největším zásahem do reliéfu ostrova by podle studie bylo vybudování pozvolného břehu na severovýchodě Štvanice, kde by přístup k Vltavě usnadnila pláž. A nejen to, tato část ostrova asi 30 dní ročně zaplaví voda.

„Proměna místa by v průběhu ročních období získala další dimenzi a přispěla by k pestrosti nejen vjemů, ale také biologické složky ostrova,“ shrnuje manuál.

Naopak nejjednodušší scénář nabízí alternativu, že břehy zůstanou v současné podobě, ale budou alespoň repasované. V tomto případě by byl reliéf v celé ploše ostrova dle potřeby vyhlazen, aby se kolem vody lépe chodilo.

Vizualizace možné podobny ostrova Štvanice

Zajímavé varianty zpracovávají architekti také v oblasti zastavění ostrova. Podle jedné z nich bude prostý všech areálových staveb. „Struktura centrálního dvorce je součástí volně plynoucího prostoru,“ shrnuje zmiňovaná verze. Znamená to, že by tenisové kurty byly volně propojené s parkem bez výrazných překážek, jako jsou ploty.

HolKa je nejlepší stavbou roku 2024. Odolá i tisícileté vodě

Tvůrci nabízejí také scénář, kdy by dočasně přibyla replika zimního stadionu, což by zvýraznilo západní část ostrova. „Stavby by měly tvořit solitéry, které krajinu doplňují. Jsou maximálně otevřené, nejlépe prostupné, ne pouze přístupné,“ vysvětlují architekti.

Úvahy hovoří i o potenciální adaptaci centrálního dvorce na obrovskou prolézačku, vyhlídku, vymezující piazzettu či hlediště pod širým nebem.

Auta s omezením

Proměny se dotknou také automobilové dopravy. U Hlávkova mostu vznikne pro návštěvníky Štvanice nové parkoviště a do centrální části bude mít autem přístup jen obsluha areálů a v omezeném množství i členové tenisového klubu.

Vlaky se vrací do Bubnů, vjedou přímo do budovy. Nová je zastávka Výstaviště

„Cestování po ostrově bude přívětivější a bezpečnější pro pěší a pro děti. Plánujeme i úpravu povrchů komunikací, přivedení kanalizace do všech částí areálu či nové veřejné osvětlení,“ vysvětlil Adam Zábranský (Piráti), radní pro majetek.

Okolí Štvanice se ale výrazně mění již teď. Na protějším levém břehu stavbaři otevřeli nejmodernější vlakové nádraží v Bubnech. Vedle něj vznikne památník připomínající osud deportovaných Židů. Mezi roky 2030 a 2035 se u Vltavské počítá se vznikem Vltavské filharmonie.

15. srpna 2023

Zmodernizovaná Štvanice nabídne pláž či repliku zimáku. Architekti představili návrh

