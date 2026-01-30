Petice proti výměně osvětlení šíří zkreslené informace, říkají odborníci

Autor: iDNES.cz, ČTK
  16:02aktualizováno  16:02
Část odborníků nesouhlasí s peticí, která požaduje zastavení výměny pražských sodíkových lamp veřejného osvětlení za LED svítidla se studenějším světlem. Odborné sdružení Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení (SRVO) v prohlášení uvedlo, že petice šíří neúplné, zkreslené a tendenční informace.

Biodynamické veřejné osvětlení ve středočeských Hrusicích (7. února 2019) | foto:  Petr Kozlík, MAFRA

Město zahájilo projekt výměny sodíkových za LED svítidla před mnoha lety, v posledních letech pak výměnu urychlilo kvůli plánovanému ukončení výroby nynějších výbojek. Podle petentů je však vědecky prokázané, že větší podíl modré složky ve světle je pro lidi i další živé organismy škodlivý a město by mělo výměnu v dosavadních parametrech zastavit a instalovat moderní svítidla s teplejším světlem.

Podle soudního znalce Tomáše Maixnera je hlavní rolí veřejného osvětlení zajištění bezpečnosti, což petice nebere v potaz. Petenti své požadavky odůvodňují tím, že modré světlo narušuje denní cyklus lidí a dalších živých organismů.

Podle vyjádření SRVO, které sdružuje správce, provozovatele, projektanty či dodavatele veřejného osvětlení, petenti zjednodušují a politizují odborné téma a bagatelizují fakt, že v EU má od příštího roku kvůli obsahu rtuti začít platit zákaz výroby sodíkových výbojek. „Výměna je tedy nezbytná a vzhledem k množství zdrojů na území velkých aglomerací ji není možné odkládat,“ stojí v prohlášení spolku.

Sporná barva světla. U pouličních lamp jde hlavně o bezpečnost, říká správce

Městská firma Technologie hlavního města Prahy (THMP), která má veřejné osvětlení na starosti, podle SRVO dodržuje platné normy a využívá metodu tlumení jednotlivých svítidel oceňovanou i v zahraničí.

„Použitý systém celkového snižování intenzity osvětlení, tedy i světelného smogu, je považován za výrazně efektivnější při zajištění kvalitního osvětlení veřejného prostoru než úprava spektrálních parametrů světla,“ sdělil spolek.

Silniční hazard

Podle Maixnera může mít aktivistický přístup k veřejnému osvětlení reálné negativní dopady na bezpečnost silničního provozu i prevenci kriminality. Hlavní funkcí veřejného osvětlení je podle znalce zajištění bezpečného pohybu po městě po setmění, což světlo bez modré složky plní hůře, protože mimo jiné zhoršuje vnímání barev.

Pražanům vadí bílé světlo nových LED lamp. Oranžové zakázala EU, říká město

„Předmět má nějakou barvu, protože pohltí všechny barvy s výjimkou té ‚své‘. Pokud na modrý předmět dopadá světlo bez modré složky, tak je nebarevný. Pokud nebude pozadí dostatečně světlejší, nebo naopak tmavší, tak může ‚zmizet‘. Absence modré též zhoršuje periferní vidění,“ uvedl Maixner. Petenti podle něj staví ekologický argument nad všechny ostatní a ignorují technické normy i odpovědnost města za bezpečnost obyvatel.

Petici proti výměně osvětlení dosud podpořilo on-line před 10 tisíc lidí a na svém dalším jednání by se jí mělo zabývat městské zastupitelstvo. THMP kritiku odmítá, postup městské firmy ve své gesci podpořil i radní města Michal Hroza (TOP 09). Petenty naopak podporuje opoziční Praha Sobě.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...

KVÍZ: Jste znalci seriálu Bridgertonovi?

Balonových rukávů je seriál plný.

Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi nejsledovanější romantické tituly posledních let a s příchodem nové série znovu přitahuje pozornost fanoušků...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

Jihomoravští hasiči evidují za loňský rok 13.909 událostí, meziročně o 2900 méně

ilustrační snímek

Jihomoravští hasiči evidují za loňský rok 13.909 událostí, u kterých zasahovali. Meziročně je to o 2900 méně. Navzdory poklesu však podle nich práce neubylo....

30. ledna 2026  16:09,  aktualizováno  16:09

Ústecká zoologická zahrada má novou expozici pro drobné plazy bazilišky přilbové

ilustrační snímek

Ústecká zoologická zahrada zpřístupnila v exotáriu novou expozici pro bazilišky přilbové. Chovný pár menšího druhu plaza do budoucna doplní vhodné žáby, které...

30. ledna 2026  16:08,  aktualizováno  16:08

Stanici metra C s vestibulem déčka spojí na Pankráci podchod, začíná stavba druhé části

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Pražský dopravní podnik (DPP) začne v pondělí s výstavbou druhé části podchodu pod ulicí Na Pankráci, který propojí stanici metra C Pankrác s vestibulem budoucí stanice linky D. Práce přinesou od...

30. ledna 2026  17:42,  aktualizováno  17:42

Na středních školách ve Zlínském kraji se otevřou nové obory

ilustrační snímek

Na středních školách ve Zlínském kraji se otevřou nové obory. Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod chystá obor informační technologie,...

30. ledna 2026  15:21,  aktualizováno  15:21

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Novým ředitelem Centrály cestovního ruchu Východní Moravy bude Michal Vala

ilustrační snímek

Centrálu cestovního ruchu Východní Moravy povede od 1. února nový ředitel Michal Vala. Ve funkci vystřídá Zuzanu Vojtovou, která stála v čele organizace...

30. ledna 2026  15:16,  aktualizováno  15:16

Náměšť nad Oslavou bude za Vysočinu soutěžit o titul Historické město roku

ilustrační snímek

Náměšť nad Oslavou na Třebíčsku bude za Vysočinu soutěžit o titul Historické město roku. Celostátního vítěze soutěže a držitele titulu Historické město roku...

30. ledna 2026  15:13,  aktualizováno  15:13

Ostatková zábava ze Žďárska je novou ceněnou tradicí Vysočiny

ilustrační snímek

Kraj Vysočina rozšířil svůj seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury o ostatkovou zábavu s pochováváním Masopusta v Rozsochách na Žďársku. Tradiční...

30. ledna 2026  15:11,  aktualizováno  15:11

NSS zamítl stížnost Kyjova, potvrdil tak městu pokutu 500.000 Kč

ilustrační snímek

Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl kasační stížnost Kyjova na Hodonínsku, a definitivně tak městu potvrdil pokutu 500.000 korun. Úřad pro ochranu hospodářské...

30. ledna 2026  15:07,  aktualizováno  15:07

V lihové kauze celníků padla odvolání, případ projedná Vrchní soud v Olomouci

ilustrační snímek

V kauze vynášení informací z Celní správy lihové mafii padla čtyři odvolání, případ tak projedná Vrchní soud v Olomouci. Soudce zlínské pobočky brněnského...

30. ledna 2026  15:05,  aktualizováno  15:05

Ledopád v Labském dole v Krkonoších láká lezce, podmínky jsou velmi dobré

LedopĂˇd v LabskĂ©m dole v KrkonoĹˇĂ­ch lĂˇkĂˇ lezce, podmĂ­nky jsou velmi dobrĂ©

Ledopád v Labském dole u Špindlerova Mlýna láká týdně desítky lezců. Je jediný v Krkonoších, který lze zlézat legálně po předchozí registraci na webu Správy...

30. ledna 2026  15:05,  aktualizováno  15:05

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Po rezignaci stíhané šéfky převezme vedení krajské hygieny Babišová

Vedením zlínské krajské hygieny bude dočasně pověřena šéfka stanice v Ostravě...

Vedením Krajské hygienické stanice (KHS) Zlínského kraje po rezignaci Evy Sedláčkové ministerstvo zdravotnictví dočasně pověří šéfku KHS v Ostravě Zuzanu Babišovou. Na trvalé obsazení postu...

30. ledna 2026  16:42,  aktualizováno  16:42

Ostrava chce ovládnout městské vodárny, s francouzským společníkem bude jednat

Ilustrační snímek.

Obměna zástupců města Ostravy v představenstvu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace (OVAK), kterou na středečním jednání schválili zastupitelé, má vytvořit podmínky pro jednání s cílem získat v...

30. ledna 2026  16:42,  aktualizováno  16:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.