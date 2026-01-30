Petice proti výměně osvětlení šíří zkreslené informace, říkají odborníci

Město zahájilo projekt výměny sodíkových za LED svítidla před mnoha lety, v posledních letech pak výměnu urychlilo kvůli plánovanému ukončení výroby nynějších výbojek. Podle petentů je však vědecky prokázané, že větší podíl modré složky ve světle je pro lidi i další živé organismy škodlivý a město by mělo výměnu v dosavadních parametrech zastavit a instalovat moderní svítidla s teplejším světlem.
Podle soudního znalce Tomáše Maixnera je hlavní rolí veřejného osvětlení zajištění bezpečnosti, což petice nebere v potaz. Petenti své požadavky odůvodňují tím, že modré světlo narušuje denní cyklus lidí a dalších živých organismů.
Podle vyjádření SRVO, které sdružuje správce, provozovatele, projektanty či dodavatele veřejného osvětlení, petenti zjednodušují a politizují odborné téma a bagatelizují fakt, že v EU má od příštího roku kvůli obsahu rtuti začít platit zákaz výroby sodíkových výbojek. „Výměna je tedy nezbytná a vzhledem k množství zdrojů na území velkých aglomerací ji není možné odkládat,“ stojí v prohlášení spolku.
Sporná barva světla. U pouličních lamp jde hlavně o bezpečnost, říká správce
Městská firma Technologie hlavního města Prahy (THMP), která má veřejné osvětlení na starosti, podle SRVO dodržuje platné normy a využívá metodu tlumení jednotlivých svítidel oceňovanou i v zahraničí.
„Použitý systém celkového snižování intenzity osvětlení, tedy i světelného smogu, je považován za výrazně efektivnější při zajištění kvalitního osvětlení veřejného prostoru než úprava spektrálních parametrů světla,“ sdělil spolek.
Silniční hazard
Podle Maixnera může mít aktivistický přístup k veřejnému osvětlení reálné negativní dopady na bezpečnost silničního provozu i prevenci kriminality. Hlavní funkcí veřejného osvětlení je podle znalce zajištění bezpečného pohybu po městě po setmění, což světlo bez modré složky plní hůře, protože mimo jiné zhoršuje vnímání barev.
Pražanům vadí bílé světlo nových LED lamp. Oranžové zakázala EU, říká město
„Předmět má nějakou barvu, protože pohltí všechny barvy s výjimkou té ‚své‘. Pokud na modrý předmět dopadá světlo bez modré složky, tak je nebarevný. Pokud nebude pozadí dostatečně světlejší, nebo naopak tmavší, tak může ‚zmizet‘. Absence modré též zhoršuje periferní vidění,“ uvedl Maixner. Petenti podle něj staví ekologický argument nad všechny ostatní a ignorují technické normy i odpovědnost města za bezpečnost obyvatel.
Petici proti výměně osvětlení dosud podpořilo on-line před 10 tisíc lidí a na svém dalším jednání by se jí mělo zabývat městské zastupitelstvo. THMP kritiku odmítá, postup městské firmy ve své gesci podpořil i radní města Michal Hroza (TOP 09). Petenty naopak podporuje opoziční Praha Sobě.