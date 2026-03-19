Takzvaná otevřená věznice ve Velkých Přílepech u Prahy by měla fungovat od června 2027 a bude mít kapacitu pro 32 odsouzených žen v nejnižším stupni zabezpečení. Předpokládané náklady na stavbu jsou 83,6 milionu korun. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) a šéf Vězeňské služby Tomáš Hůlka dnes na místě vyzdvihli, že podobné projekty významně snižují recidivu vězňů, intenzivně je totiž připravují na návrat do běžného života. Hůlka ČTK řekl, že další otevřenou věznici by rád vybudoval v Bělušicích v Ústeckém kraji.
Smyslem otevřených věznic je posílit pracovní návyky odsouzených, jejich odpovědnost a schopnost fungovat mimo vězení. Podmínky tam proto připomínají realitu života na svobodě, vězni musejí chodit do práce a plnit další každodenní úkoly. Ženy z Velkých Přílep se budou podílet na údržbě areálu i veřejných prostor obce.
"Věřím, že vynaložená investice se vrátí tím, že se tyto osoby nevrátí do výkonu trestu. Když nemáme pachatele, nemáme ani oběť. A to je hlavní cíl - aby lidé, kteří odcházejí z vězení, už nepáchali další trestnou činnost," uvedl Tejc. "Když se podíváte na statistiky, recidiva po absolvování tohoto programu je zhruba kolem 20 procent. Ve srovnání s běžnou recidivou po výkonu trestu je skutečné nízká," podotkl. Běžná recidiva v ČR dlouhodobě překračuje 60 procent.
Hůlka už dříve uvedl, že po první otevřené věznici v Jiřicích a druhé ve Velkých Přílepech by chtěl iniciovat vznik dalších dvou. Pokládá to za zásadní krok v modernizaci českého vězeňství. "Přemýšlíme o objektu v Bělušících, s okrasnou zahradou. Připravujeme předprojekt, kde se podíváme na to, zda je to možné realizovat. Ten druhý objekt si zatím nechám pro sebe," řekl dnes ČTK.
Česko se u těchto projektů inspirovalo v severských zemích, kde jsou běžné. Podle Hůlky by byla výstižnějším názvem "komunitní" věznice, nikoliv otevřená, která mylně vzbuzuje dojem rozvolněných pravidel.
Stavba v uzavřeném areálu věznice ve Velkých Přílepech nedaleko Prahy dnes symbolickým poklepáním základního kamene vstoupila do další fáze. Stavět se mělo začít už loni v září, práce ale o 111 dní zdržel archeologický průzkum. Nyní už jsou na staveništi základy první stavby, která bude sloužit jako ubytovna pro vybrané odsouzené. Vedle vznikne patrová administrativní stavba s učebnami nebo kancelářemi personálu. Součástí objektu bude i hřiště nebo zahrada.
"Výběr žen pro otevřenou věznici bude mít jednoznačný rámec. Musí být v nízkém stupni zabezpečení - buď se do něj dostanou naším systémem na základě svého chování, anebo sem půjdou rovnou na základě rozsudku a zařazení do nízkého stupně. Konečné slovo bude mít komise složená na základě příkazu ředitele Vazební věznice Ruzyně," popsal Hůlka. Právě pod Ruzyni pobočka Velké Přílepy spadá. Mezi další kritéria výběru bude patřit motivace pracovat a zdravotní způsobilost, odsouzené se navíc nesmějí potýkat s žádnou závislostí.
První otevřená věznice v areálu jiřické věznice ve středních Čechách funguje od roku 2017. Má rovněž kapacitu 32 míst, namísto žen tam však pobývají muži. Všichni mají práci, většinou na venkovních pracovištích. Mezi jejich další úkoly patří mytí nádobí, praní oblečení nebo péče o zvířata. Starají se i o štěňata budoucích vodicích psů. Recidiva tamních mužů je jedenáctiprocentní.