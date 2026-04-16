„Slavnostní otevření představí nejen Dvorecký most, ale šířeji i fenomén veřejné dopravy, kterou v Praze umíme jako jedni z nejlepších na světě. Doprovodné akce obsáhnou celý historický a technický kontext, který se s tímto dílem pojí. Praha mostem získává funkční prvek, který dá městu nový rytmus a rychleji propojí její obyvatele,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro dopravu Jaromír Beránek.
|
OBRAZEM: Dvorecký most, jak jste ho ještě neviděli. Takto vypadá z hladiny Vltavy
Hlavní dění se soustředí přímo k mostu a do prostoru a okolí Žlutých lázní v Podolí.
Vstup je pro veřejnost zdarma, doprovodný program zde začne v 11 hodin a potrvá až do 18 hodin. Na místě budou k dispozici stánky různých městských společností – Dopravní podnik hl. m. Prahy a České dráhy zde budou mít infostánky, ROPID mobilní informační centrum, nebudou chybět různá místa například pro informace o bezbariérové dopravě a své si najdou i rodiny s dětmi, pro které bude připraven skákací hrad, malování na obličej nebo tvoření a dílničky pro děti.
Jelikož se bude celý program odehrávat jen několik desítek metrů od Dvoreckého mostu, bude zde připraven také fotopoint.
Mezi smíchovským přístavištěm Lihovar a Žlutými lázněmi budou od 11 do 18:30 jezdit zdarma přívozy, které nabídnou pohled na nový most z hladiny Vltavy a zároveň usnadní přesun mezi oběma břehy.
Doprava v okolí mostu se na jeden den promění i v přehlídku různých typů spojů. V odpoledních hodinách vyjede mimořádná tramvajová linka 28, která bude v krátkých intervalech spojovat Smíchovské nádraží s Nádražím Braník.
Bude jezdit celé páteční odpoledne. Představí nejen cestu přes Vltavu, ale také řadu mimořádných strojů.
Na trasu mezi Smíchovským nádražím a Nádražím Braník pojedou tyto tramvaje:
Zdroj: PID
Na stejné trase se objeví také historické autobusy a do programu se zapojí i železnice, kde se představí jak moderní soupravy RegioFox, tak historický motorový vůz přezdívaný Singrovka.
„Těšit se můžete na tři legendy na pryžových kolech, zdarma vás sveze erťák v provedení LUX, zájezdová Karosa ŠD 11 a modrý kloubový Ikarus 280.10, tedy dvoudvéřová meziměstská varianta. Jezdit se bude přibližně v deseti až patnáctiminutovém intervalu - až do sedmé hodiny večerní,“ láká dopravce na svém Facebooku.
Oslavy i ve Středočeském kraji
Oslavy ale nezačnou až u mostu. Už ráno vyrazí pracovníci PID mezi cestující ve Středočeském kraji, kde na několika místech nabídnou upomínkové předměty či drobné občerstvení. Zapojí se i informační centra v dalších městech.
Organizátoři tím chtějí připomenout roli veřejné dopravy v každodenním životě a poděkovat lidem, kteří ji využívají.
Do programu se připojí také Praha 6, která na běžné linky vypraví historický dvoupatrový autobus z Berlína. Součástí bude i zkušební provoz midibusové linky v ulici Kladenská, kam se autobus vrátí po desítkách let a která má prověřit možné budoucí spojení oblasti.
|
Byla to jen formalita. Dvorecký most dostal definitivní razítko na svůj název
Oslavy otevření mostu i Světového dne veřejné dopravy budou pokračovat i v sobotu 18. dubna, kdy se uskuteční okružní plavby přívozu ze smíchovského přístaviště.
Právě v sobotu se Dvorecký most otevře pro pravidelný provoz tramvají a autobusů, které přinesou nové spojení mezi oběma břehy Vltavy.