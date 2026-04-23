Nová poliklinika na Florenci zavádí koordinátora a lékaře bez čekání

Jana Sobíšková
  17:02aktualizováno  17:02
Na Florenci otevřela nová poliklinika, pacienty přijímá do několika pečujících programů. Bude o nich vědět všechno a volat jim, kdy je potřeba jaká prohlídka. Středisko umístěné hned na metru avizuje nadstandardní zdravotnictví bez čekání a dlouhých objednacích lhůt a plynulou návazností péče se zapojením zdravotního koordinátora chce reagovat na nedostatky současného českého zdravotnictví.
Nová moderní poliklinika Florenc. (23. dubna 2026)

V lokalitě, která má brzy být podle místostarosty Prahy 8 Radomíra Nepila čtvrtí 21. století, je tak zajištěná odpovídající zdravotní péče s výbornou dopravní dostupností přínosná široké veřejnosti.

„Unikátem našich služeb je návaznost péče, vstupní branou bude praktický lékař pro děti a dorost, a navazovat bude ambulantní péče - specializací máme v tuto chvíli 22, a návazná péče v našich nemocnicích,“ popsala Barbora Vaculíková, generální ředitelka Penta Hospitals CZ, které nová poliklinika patří.

Jako příklad v tuzemsku nevídaného systému uvedla pacienta s bolavým kolenem.

„Vyšetří ho náš ortoped pomocí radiodiagnostiky, a pokud pacienta doporučí k operačnímu zákroku, jako je třeba artroskopie, nebo i totální endoprotéza, bude mu nabídnutá péče v našich pražských nemocnicích, například ve Vršovicích, kde máme renovované pracoviště, anebo třeba v Mladé Boleslavi, podle časových možností, preferencí pacienta, přiblížila Vaculíková.

Za nejvíc unikátní označila koordinátory. „Lidé, kteří pomůžou péči pacientům zorganizovat, aby systém neblokovali, nehledali, na které dveře s papírem ruce zaklepat. To si myslím, že je jedna z největších současných bolestí českého zdravotnictví. A na to my reagujeme,“ dodala.

Služby 21. století

Služby nové polikliniky jsou ale především pro toho, kdo je ochotný do pravidelného dohledu nad svým zdravotním stavem investovat.

Poliklinika skýtá programy jako Plus, který obsahuje komplexní péči včetně preventivní nebo call centra či podpoře při zajištění odborných vyšetření za 20 tisíc korun ročně.

Program Exclusive pak slibuje nejvyšší úroveň osobní zdravotní péče s minimálními čekacími lhůtami, širokou sítí odborností, privátní čekárnou či službami zaměřenými na dlouhověkost za roční poplatek téměř 80 tisíc korun.

Lékař všechno ví

„Standardní léčebnou péči, tu, která jde ze zákonného zdravotního pojištění, hradí zdravotní pojišťovna, klient platí jen za servis. Je tu určitý poplatek za naše organizování péče,“ vysvětlila ceník Anna Novotná, hlavní lékařka polikliniky.

„My nejsme akutní péče, ale jsme pro člověka, který se rozhodne, že do budoucna chce řešit svůj zdravotní stav, chce ho podchytit. Náš projekt mu přijde zajímavý, zavolá nám, najde si program péče, který mu vyhovuje, podepíše smlouvu, zaplatí členský poplatek podle vybraného programu a přijde na vstupní první preventivní prohlídku,“ sdělila.

Nový klient absolvuje vstupní odběr a preventivní vyšetření, lékař s ním probere, zda má nějaké zdravotní problémy, jestli se s něčím léčí, jaký je jeho životní styl, a co by od programu očekával.

„Stane se součástí našeho systému, v němž o pacientech lékaři všechno ví,“ podotkla Novotná s tím, že nejsou poliklinika na jednorázovou návštěvu. I ta je však za poplatek 2 500 korun možná.

