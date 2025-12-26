Otužilci plavali v ledové vodě u Národního divadla. Dorazilo jich 330

Autor: ČTK, iDNES.cz
  13:32aktualizováno  13:32
Ledovou vodu ve Vltavě si v pátek na Slovanském ostrově v Praze při 79. ročníku Memoriálu Alfreda Nikodéma užilo 330 otužilců. Nejmladším plavcem byl letos třináctiletý Vojtěch Kočina, tím nejstarším byl třiaosmdesátiletý Andrej Dzuba.
Nejstarší otužilecká soutěž v České republice, 79. ročník Memoriálu Alfreda...

Nejstarší otužilecká soutěž v České republice, 79. ročník Memoriálu Alfreda Nikodéma. (26. prosince 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Otužilci absolvovali tři tratě – měřenou soutěž na 750 metrů Memoriál Františka Venclovského, a dvě tradiční kondiční tratě – 100 metrů jako Memoriál Štěpána Poláka a 300 metrů jako Memoriál Oldřicha Lišky. Na plavce se i letos za slunného počasí přišly podívat stovky diváků, kteří stáli na mostu legií a na břehu Vltavy u Národního divadla.

Ideální podmínky, skvěle nachlazená voda

„Máme dneska ideální podmínky, voda je nachlazená na 3,6 stupně, což je ideální teplota, protože máme rádi, když je pod čtyři,“ řekl ředitel soutěže a předseda I. plaveckého klubu otužilců Praha Tomáš Prokop.

Účastníci tak podle něj mohli usilovat o otužilecké výkonnostní stupně. Těmi plavci postupně zvyšují svou otužileckou zdatnost, uvedl Prokop. Na to, aby mohli stupeň získat musí mít voda pod čtyři stupně Celsia a musí se jednat o stojatou vodu, dodal. Teplota vzduchu byla v pátek podle organizátorů minus čtyři stupně Celsia.

Na soutěžní 750 metrů dlouhé trati zvítězila Lenka Pavlacká, na druhém místě se umístil letošní přemožitel kanálu La Manche Jakub Kačerovský a na třetím Jiří Polanský. Pavlacká se stala absolutní vítězkou pojedenácté, memoriálu se zúčastnila poosmnácté. Závodu se zúčastnil i letošní přemožitel Severního kanálu Michal Slanina, který dnes obsadil páté místo. Mezi aktivními účastníky akce byla i letošní přemožitelka kanálu La Manche Alina Jogl nebo například přemožitel kanálu La Manche z roku 2005 Richard Haan.

Poprvé se ve Vltavě plavalo v roce 1923

„Je to poměrně rychlá aktivita, nestrávím s tím tolik času a přitom je to dost intenzivní, takže je to docela dobrý sport, že si zaplavu deset minut a mám odtrénováno,“ řekla po závodu Pavlacká. Souboj s Kačerovským byl podle ní poměrně těžký. Nejvíce otužilců se podle organizátorů zúčastnilo nesoutěžní tratě na 300 metrů.

„Otužileckému plavání se věnuji prakticky od roku 1974,“ řekl novinářům letošní nejstarší účastník Dzuba. Otužování podle mu podle něj zlepšuje zdravotní stav a posiluje imunitu. „Je to už takový životní styl, protože těším se na tu vodu vždycky,“ dodal. Třináctiletý Kočina se otužování věnuje tři roky, otužuje se jednou až dvakrát týdně, uvedl. Letošní nejmladší účastník si v pátek zaplaval stometrovou trať.

První vánoční vystoupení otužilců ve Vltavě, tehdy pod vedením Alfreda Nikodéma, se konalo v roce 1923. Za první ročník pod názvem Memoriál Alfreda Nikodéma se považuje akce z roku 1947. Rekordních 431 otužilců se memoriálu zúčastnilo v roce 2019.









