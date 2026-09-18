Pachateli hrozí za bombovou výhrůžku v hořovické nemocnici až 12 let vězení

Kriminalisté prověřují čtvrteční bombovou výhrůžku v hořovické nemocnici jako vyhrožování teroristickým činem a šíření poplašné zprávy. Pachateli hrozí tři roky až 12 let vězení, uvedla dnes na policejním webu mluvčí Michaela Richterová. Nemocnici musely ráno kvůli anonymní výhrůžce opustit desítky lidí, pacienti upoutaní na lůžkách nebo na přístrojích mohli zůstat. Policie žádný nástražný výbušný systém nenašla.
Anonymní oznámení o uložené bombě v areálu hořovické nemocnice přijala tísňová linka 158 okolo 7:30. Na místo dorazil maximální počet policejních hlídek. Do akce bylo nasazeno také sedm psovodů se speciálně vycvičenými psy na vyhledávání výbušnin. Policie z bezpečnostních důvodů evakuovala několik desítek pacientů a zaměstnanců.
Pacienti byli podle dnešní tiskové zprávy nemocnice celou dobu pod dohledem zdravotníků. Záchranná služba převezla 13 lidí do okolních nemocnic a dalších 63 bylo dočasně umístěno v kulturním domě v Hořovicích, který pro tento účel zajistilo město. Pacienti vyžadující nepřetržitou péči a napojení na přístroje zůstali v nemocnici za současného zajištění bezpečnosti a policejní asistence. Na zvládnutí mimořádné události se podílely desítky pracovníků integrovaného záchranného systému.
Policisté se psy objekt důkladně prohlédli, žádnou výbušninu nenašli. Prohlídku ukončili kolem poledne, poté se pacienti i zaměstnanci mohli vrátit do budovy. Od 16:00 byla nemocnice opět v běžném provozu. "Mimořádnou situaci jsme zvládli a provoz nemocnice je plně obnoven," uvedl ředitel nemocnice Jiří Pichlík.
Policie se případem dál zabývá. "Kriminalisté tento případ prověřují pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vyhrožování teroristickým trestným činem a přečinu šíření poplašné zprávy. V případě zjištění pachatele mu hrozí trest odnětí svobody na tři roky až 12 let," uvedla Richterová.
Podobná událost se stala minulý týden v úterý v Kadani, kde policisté kvůli bombové výhrůžce evakuovali zhruba 240 lidí, včetně dětských pacientů na lůžkách. Objekt opakovaně prohlédli, bombu nenašli. V posledních pěti letech se nemocnice v Česku evakuovaly i kvůli požárům, záplavám či nálezu munice.
Hořovická nemocnice je součástí Akeso Holdingu podnikatele Sotiriose Zavalianise. Kromě ní do skupiny patří také berounská nemocnice či radiologické a onkologické centrum Multiscan Pardubice. V areálu jsou i byty pro zaměstnance nebo školka.