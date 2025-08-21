Pád mostní traverzy na auto u Třebíze vyšetřuje policie jako nedbalost

Výška nákladu přesáhla zhruba o 20 centimetrů výšku povolenou dopravním značením.
Dva lidé se zranili, jeden lehce, druhý, vážně zraněný mladík, je mimo ohrožení života, řekla ve čtvrtek mluvčí policie Michaela Richterová.
Nehoda se stala ve středu kolem 17:00. Dopravní značení na místě povolovalo maximální výšku vozu pod mostem 4,5 metru, podle policejní mluvčí policisté naměřili výšku nákladu, který o most zavadil, přes 4,7 metru. „Řidič nerespektoval dopravní značení,“ uvedla Richterová.
Převážený bagr srazil traverzu mostu, ta se zřítila na auto jedoucí za ním
Nerespektování dopravního značení je přestupek, ale zároveň policisté případ kvůli následkům nehody vyšetřují jako podezření z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti.