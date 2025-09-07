Muž a žena v Praze zahynuli při pádu ultralightu, stroj měl po startu závadu

„Podle prvotního vyšetřování zjistil pilot ultralightu krátce po startu na stroji závady a chtěl se vrátit zpět na letiště, už to ale nestihl. Na místě se nacházejí dva zemřelí, muž a žena narození v letech 1979 a 1953,“ sdělil iDNES.cz mluvčí pražské policie Richard Hrdina.
Příčinou letecké nehody se budou dále zabývat pražští kriminalisté ve spolupráci s Ústavem pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.
„Na místo jsme okamžitě vyslali posádku záchranářů, lékaře, inspektora a posádku leteckých záchranářů. Bohužel jsme dvěma lidem už nijak nedokázali pomoci. Dále vysíláme na místo našeho krizového interventa,“ uvedli pražští záchranáři na síti X.
Hasiči vytyčili okolo místa havárie bezpečnostní pásmo kvůli nebezpečí od nevystřelené patrony padáku, budou ji muset bezpečně deaktivovat.
V Letňanech funguje veřejné vnitrostátní a neveřejné mezinárodní letiště. Nabízí dvě travnaté přistávací a vzletové dráhy. V prostorách letiště se také často konají koncerty či jiné hromadné akce.
