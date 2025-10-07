Studenti vyvěsili palestinské vlajky. Není to oficiální postoj školy, říká rektor AVU

Autor: kurl
  19:02
Na budovách vysokých škol a univerzit v Česku se objevily palestinské vlajky. Jedna je například na budově pražské UMPRUM. Další na budově Akademie výtvarných umění v Praze (AVU) nebo na filozofické fakultě v Brně. Podle prohlášení na sociální síti Instagram tak studenti vyjadřují solidaritu s obyvateli Gazy a žádají přerušení akademické spolupráce se státem Izrael.

Palestinská vlajka na budově pražské UMPRUM. (7. 10. 2025) | foto: iDNES.cz

V úterý 7. října uplynuly dva roky od útoku teroristického hnutí Hamás, při němž ozbrojenci zabili na 1 200 lidí a dalších 251 unesli. Izrael posléze spustil rozsáhlou odvetnou akci v Pásmu Gazy, při které podle místních úřadů zemřelo přes 67 tisíc Palestinců. Po dvouletém konfliktu nyní v Pásmu Gazy panuje vážná humanitární krize, část obyvatel je na pokraji hladomoru.

„Studentstvo na 28 fakultách, 14 univerzitách a jedné střední škole po celé České republice volá po přerušení akademické spolupráce se státem Izrael,“ uvádí se v prohlášení studentů na Instagramu.

K vyvěšení palestinské vlajky na budově AVU v Praze se obsáhle vyjádřil rektor školy Tomáš Pospiszyl. Mimo jiné uvedl, že se nejedná o oficiální postoj AVU, ale projev akademické svobody.

„Palestinskou vlajku na budově Školy architektury Akademie výtvarných umění v Praze nevnímám jako provokaci, ale důsledek toho, že se studenti a studentky Akademie výtvarných umění zajímají o situaci ve světě. Různými aktivitami reagovali na ruskou invazi na Ukrajinu v roce 2022 nebo na útok Hamásu na Izrael před dvěma lety,“ uvedl pro iDNES.cz Pospiszyl.

„Část studentů a studentek nyní se znepokojením sleduje postup státu Izrael v Gaze ve smyslu, v jakém o něm před čtrnácti dny na Valném shromáždění OSN mluvil prezident České republiky Petr Pavel: ‚Neustále prodlužovaný konflikt na území pásma Gazy logicky vede k závěru, že takový konflikt už nemůže být ospravedlněn snahou osvobodit rukojmí.‘,‘“ vysvětlil dále rektor školy.

Podle svých slov vítá, že studenti události ve světě kriticky zkoumají, i když na ně může mít akademická obec jako celek rozdílné názory. „Podporuji proto vzdělávací aktivity, jež kontext složitých mezinárodních událostí vysvětlují. Respektuji i apelativní akce, jakou vyvěšení vlajky je,“ dodal Pospiszyl.

Vyvěšení palestinské vlajky přitom podle něho není oficiálním postojem AVU, nýbrž projevem akademické svobody. „Humanitární krizi v Gaze již reflektovalo prohlášení Akademického senátu AVU ze dne 5. června 2024. Pietní setkání pod názvem ‚V Gaze semestr nezačíná‘ na AVU proběhlo 3. října tohoto roku. Vyvěšení vlajky s tímto setkáním souvisí,“ uvedl rektor.

Podotkl, že AVU není v tomto směru mezi vysokými školami výjimkou. „V České republice do podobných akcí zapojilo 14 univerzit a 28 fakult,“ řekl Pospiszyl.

Na chráněných Branických skálách visela palestinská vlajka

Po celý dnešní den je výročí útoku Hamásu v Izraeli připomínáno různými akcemi, vzpomínají na něj ovšem i jinde po světě, a to včetně Česka. „Brutální útok Hamásu ze 7. října 2023, při němž byli zabiti, zraněni a uneseni civilisté – ženy, muži i děti – hluboce otřásl Izraelem i celým světem. Na tyto oběti nesmíme zapomenout, zejména pak na rukojmí, která jsou již dva roky držena v zajetí, ale i na civilisty trpícími následky této tragédie v Gaze,“ napsal například prezident Petr Pavel na síti X.

„Naší společnou odpovědností je dělat vše pro to, aby se podobné tragédie už nikdy neopakovaly: hájit pravidla, chránit civilisty a podporovat dialog,“ dodal Pavel.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

ANKETA: Tramvaj Škoda 15T slaví 15 let. Který polep jí sluší nejvíc? Hlasujte!

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Pražská tramvaj 52T zachraňovala vzácnou havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

Archivní víno lidé znají. Ale co archivní minerálka? I desítky let stará voda se dá pít

Návštěvníci přicházejí do Muzea Mattoni v Kyselce i proto, že mnozí z nich viděli televizní seriál Já, Mattoni. Jeho ředitel Ladislav Sýkora připomíná, že se ale jednalo o fikci s prvky skutečnosti....

7. října 2025  18:49

Poutníky ve Velehradě bude nově vítat milník Cyrilometodějské stezky

Poutníky ve Velehradě na Uherskohradišťsku bude nově vítat milník Cyrilometodějské stezky, která propojuje místa spojená s působením svatých Cyrila a Metoděje...

7. října 2025  17:11,  aktualizováno  17:11

Zlínský kraj chce posílit využívání moderních technologií v sociálních službách

Zlínský kraj chce v příštích letech posílit využívání moderních technologií v sociálních službách. Krajští radní schválili přípravu projektu, který se zaměří...

7. října 2025  17:10,  aktualizováno  17:10

Olomoucká zoo poslala 25 vzácných kaloňů do zoo v Amsterdamu a Curychu

Ze Zoologické zahrady Olomouc dnes odpoledne ve speciálních přepravkách odcestovalo do zoo v Amsterdamu a Curychu 25 kaloňů rodriguezských, kteří posílí tamní...

7. října 2025  16:59,  aktualizováno  16:59

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Liberecké divadlo uvede Moliéra, nepůjde o jeho hru, ale bude postavou dramatu

Liberecké Šaldovo divadlo uvede Moliéra. Tentokrát nepůjde o žádnou z jeho světoznámých her, ale bude hlavní postavou dramatu, který napsal tři století po jeho...

7. října 2025  16:56,  aktualizováno  16:56

Občerstvení i pivo dvě hodiny zdarma, Budvar slavil obřím piknikem na náměstí

Kolem Samsonovy kašny na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích v úterý odpoledne postavili 130 metrů dlouhý piknikový stůl, pod něj červený koberec a kolem hned několik stánků. Je to...

7. října 2025  17:52

Vlak na Břeclavsku srazil a usmrtil člověka, mezinárodní trať do Rakouska stála

Srážka s člověkem, pravděpodobně sebevrahem, zastavila v úterý před polednem provoz na mezinárodní trati do Rakouska. Ke smrtelném střetu došlo u Podivína na Břeclavsku. Mezinárodní vlaky a expresy...

7. října 2025  12:32,  aktualizováno  17:51

ÚS nevyhověl ženě, jež se ohradila proti zprošťujícímu verdiktu Nejvyššího soudu

Ústavní soud (ÚS) dnes zamítl stížnost ženy, která nesouhlasila s rozhodnutím Nejvyššího soudu (NS) zprostit obžaloby matku dítěte, se kterou se stěžovatelka...

7. října 2025  16:03,  aktualizováno  16:03

Mariánské náměstí

Výstava Spoluživot na Mariánském náměstí.

vydáno 7. října 2025  17:29

Mariánské náměstí

Fronta na sloup z knih u Městské knihovny.

vydáno 7. října 2025  17:28

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Ústavní soud se zastal matky vězněné za krádež, která chce pečovat o roční dceru

Ústavní soud (ÚS) se zastal matky vězněné za krádež, která chce pečovat o svoji roční dceru. Soudy odmítly přerušit matce výkon trestu, protože dítě je v...

7. října 2025  15:43,  aktualizováno  15:43

Janáčkova filharmonie Ostrava hledá nové talenty pro orchestrální skladby

Janáčkova filharmonie Ostrava (JFO) hledá skladatele či skladatelku. Orchestr vyhlásil výzvu určenou pro studenty nebo absolventy oboru kompozice, kteří mají...

7. října 2025  15:33,  aktualizováno  15:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.