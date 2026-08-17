Požár vznikl v brzkých ranních hodinách na parkovišti Náměstí Bohumila Hrabala vedle autobusového terminálu. Oheň se z odstavené dodávky značky Fiat rozšířil na dvě vedle zaparkovaná vozidla.
„Oznámení o požáru jsme na linku 158 obdrželi kolem půl sedmé ráno. Podle našich informací sloužilo vozidlo k přespávání lidí bez domova. V souvislosti s tím jsme dohledali a vyslechli tři osoby,“ uvedl policejní mluvčí Jan Rybanský.
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Předběžná škoda zatím není vyčíslená. Požár se obešel bez zranění. Oheň s největší pravděpodobností vznikl nedbalostí, protože bezdomovci pobývající v odstavené dodávce ve voze i kouřili.
K zásahu vyjížděla jedna jednotka hasičů z blízkých Holešovic, která oheň uhasila a následně zasypala uniklé provozní kapaliny. Případem se zabývá policie i vyšetřovatel hasičů.
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