Památkově chráněná vila slánského továrníka Přibyla získá novou střechu

Památkově chráněná vila slánského továrníka Ferdinanda Přibyla, známá i jako Zámeček u Benaru, získá letos na podzim novou střechu. Současná je ve špatném stavu. Náklady budou několik milionů korun, město nyní vyhodnocuje tendr, odpověděla na dotaz ČTK mluvčí slánské radnice Lucie Krčková. Vila stojí u prvorepublikového parku zvaného Kumpánova zahrada, který dalo město před několika lety obnovit a zpřístupnit veřejnosti. O budoucím využití vily ještě bude vedení radnice rozhodovat.
"Střecha je v havarijním stavu, zatéká tam. Jedná se tedy o nutnou opravu," uvedla Krčková. Vybraná firma by mohla s obnovou střechy začít na přelomu léta a podzimu, hotovo má být za tři měsíce. Součástí prací bude nová konstrukce krovu šikmé části střechy a nová krytina z keramických pálených tašek. Přibudou i nové okapy, rozvody hromosvodu a další.
Vila, která je památkou od roku 2018, stojí u parku, jehož podobu navrhl Josef Kumpán. První část současné Kumpánovy zahrady otevřelo město veřejnosti v roce 2022, postupně pak přibylo sportovní a dětské hřiště nebo adventure golf, opraven byl i unikátní akvadukt. Pro vilu jsou podle památkářů charakteristické romantizující prvky. Současnou podobu získala v letech 1939 až 1940 podle projektu Vilibalda Hiekeho, tehdy patřila majiteli slánské přádelny bavlny.