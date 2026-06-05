Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbramě uvede Slovanské tance

Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbramě uvede 18. a 21. června baletní představení Slovanské tance. Inscenace pod širým nebem v choreografii Martina Šintáka naváže na předchozí open-air představení Rusalka a Čert a Káča. Představení propojí tanec, hudbu a prostředí, kde skladatel pobýval a tvořil. ČTK o tom informoval ředitel památníku Vojtěch Poláček.
Program v zámeckém parku nabídne obě řady Slovanských tanců z let 1878 a 1886, tedy všech 16 skladeb. Hudební nastudování vychází z autorské úpravy Davida Vaňáče pro soubor 16 nástrojů.
Tvůrci nepojímají inscenaci jako klasický balet. V originální choreografii má ožít před očima diváků obraz samotného Dvořáka. Představení ho vykresluje nikoliv jako nedostupnou ikonu, ale jako skutečného člověka v autentických kulisách jeho domova. Publikum s ním prožije každodenní radosti, rodinné štěstí i tvůrčí bouře, které předcházely zrodu jeho nejslavnějších melodií.
Kromě Slovanských tanců se návštěvníci památníku mohou opět těšit na představení Čert a Káča a Rusalka. Ta jsou plánována na 10. a 14. června, respektive 23. a 25. června.
Památník Antonína Dvořáka sídlí v novorenesančním zámečku, který dal postavit v roce 1878 skladatelův švagr hrabě Václav Kounic. Zdejší rozsáhlý park, Rusalčino jezírko, vila Rusalka i nádherná okolní krajina inspirovaly mnoho Dvořákových děl.