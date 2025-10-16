Sbírka umění v Památníku Lidice získá dosud největší dar v hodnotě 10,5 milionu

Autor: iDNES.cz, ČTK
  19:02aktualizováno  19:02
Lidická sbírka umění v Památníku Lidice získá dosud největší umělecký dar ve své historii, a to od turecko-britské sběratelky Hümy Kabakciové. Hodnota sady uměleckých děl byla vyčíslena na 500 tisíc dolarů, asi 10,5 milionu korun. Jde o 65 uměleckých děl, převážně obrazů od turkicky mluvících autorů.
Památník v Lidicích.

Památník v Lidicích. | foto: Profimedia.cz

Na konci října bude podepsaná darovací smlouva, převoz děl se uskuteční příští rok. Píše o tom ČTK s odkazem na kurátora lidické sbírky Miloslava Vorlíčka.

„Jedná se převážně o obrazy, je tam několik tisků, od turkicky mluvících autorů, což je na našem území unikátní,“ řekl Vorlíček. Autorem jednoho z obrazů je český výtvarník František Burant. Soubor je podle Vorlíčka dosud největší i počtem děl, jež sbírka získá najednou od jednoho dárce.,

Lidé si v Lidicích pietní vzpomínkou připomněli 82. výročí vyhlazení obce

Lidická sbírka umění je sbírka současného umění založená na principu mezinárodní solidarity, kterou v 60. letech 20. století inicioval britský lékař a poslanec Barnett Stross. Spravuje díla, která pocházejí výhradně z darů od umělců a umělkyň z celého světa.

Nejvýznamnější umělecká díla, která tvoří hlavní část sbírky, darovali například Gerhard Richter, Mona Hatoum, Joseph Beuys, VALIE EXPORT, Alfredo Jaar či české autorky sestry Jitka a Květa Válovy a Eva Kmentová.

