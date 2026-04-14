Památník na Příbramsku chystá výstavu o ženách, které ovlivnily Dvořákovu tvorbu

Autor: ČTK
  9:50aktualizováno  9:50
ilustrační snímek

foto: Metro.cz

Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbramě chystá výstavu o osudech žen, které ovlivnily osobní i tvůrčí svět slavného skladatele. Prostřednictvím dopisů, fotografií, osobních předmětů a dalších archiválií přiblíží zejména životy skladatelovy manželky a jejích sester, které se každé léto s Dvořákem na Vysoké setkávaly. Výstava Ženy na Vysoké s podtitulem Žačky, švagrové a lásky Antonína Dvořáka potrvá od 24. května do 28. října, informovala za památník Jana Bryndová.

Kromě Dvořákovy manželky Anny expozice představí také její starší sestru Josefinu, hudebníkovu platonickou lásku a úspěšnou divadelní herečku, která se provdala za majitele Vysoké, hraběte Kounice. Ukáže i poutavé osudy dalších tří sester, přiblíží životní dráhy Dvořákových dcer a poodhalí osobnosti dalších žen, jež na Vysokou zavítaly.

Návštěvníci uvidí dobové fotografie a osobní předměty Dvořákovy švagrové Josefiny Čermákové Kounicové, která patřila k nejoblíbenějším a po jistou dobu i k nejlépe honorovaným herečkám pražského Prozatímního divadla. Chybět nebudou ani ukázky scénografické a kostýmní praxe té doby. "Mnohé detaily ze ženských příběhů prozrazuje soukromá korespondence. Vedle konkrétních životních osudů se zaměřujeme také na proměny ženských rolí, které se v průběhu života překrývaly - podobně jako je tomu i dnes," uvedla kurátorka Pavla Váňová Černochová.

Součástí výstavy bude i hudební linka. Návštěvníci si budou moci poslechnout ukázky z Dvořákových děl, například slavného oratoria Stabat mater. Jeho vznik byl silně ovlivněn rodinnou tragédií, úmrtím tří skladatelových dětí. Dvořákova manželka Anna navíc patřila k renomovaným interpretkám tohoto díla.

Dvořák byl ve srovnání s mnoha umělci své doby výrazně rodinný typ, což souviselo i s jeho hlubokou vírou. "V počátcích kariéry mu byla zřejmě múzou Josefina, která ho u Čermákových okouzlila ještě jako domácího učitele hudby. O ruku však požádal její mladší sestru Annu, s níž uzavřel pevné, mnoha dětmi obdařené manželství," připomněl ředitel památníku Vojtěch Poláček. Blízký vztah měl skladatel i k dalším členkám rodiny Čermákových. S chodem domácnosti pomáhala manželům Dvořákovým tchyně, která bydlela ve stejném domě v pražské Žitné ulici. Ruku k dílu přiložila také švagrová Terezie, jež doprovázela Dvořákovy děti na zámořské cestě do Spojených států. Specifické postavení z pětice sester měla i Klotilda coby manželka správce vysockého lesního statku.

"Je zajímavé nahlédnout do rozvětvené Dvořákovy rodiny jinak než jen jako do zázemí světově významného génia. Všechny sestry Čermákovy získaly kvalitní vzdělání, každá měla vlastní životní cestu, ale po celý život držely při sobě. Společně prožívaly radosti i těžké chvíle," dodala Váňová Černochová.

Památník Antonína Dvořáka sídlí v novorenesančním zámečku, který dal postavit v roce 1878 skladatelův švagr hrabě Václav Kounic. Zdejší rozsáhlý park, Rusalčino jezírko, vila Rusalka i okolní krajina inspirovaly mnoho Dvořákových děl.

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

Dvorecký most otevře za týden. Zatím je tu staveniště se schovaným „vodníkem“

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

Už příští týden se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD, pěší i cyklisty a...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Putin poručil, ale soudruzi nesplnili. Legendární Kukuruzniky zase vytáhnou z hangárů

Antonov An-2

Čeští parašutisté ji dobře znají, dodnes létá na kdejakém letišti. AN-2 zvaný Andula posloužil k prvním seskokům mnoha generacím výsadkářů v civilu i v armádě. Rusové ho chtěli nahradit moderním...

„Upřímně nevím, jak to řešit.“ Obec nemá ve školce dost míst a bude platit rodičům

Ilustrační snímek

Zápisy do mateřských škol skončily a ředitelky a zřizovatelé vyhodnocují, kolik dětí se jim přihlásilo a kolik musejí odmítnout. Od začátku letošního roku jim zákon přikazuje najít místo pro každé...

15. dubna 2026  8:22

Zvedněte se z gauče! Běžecký festival rozběhá na začátku května Plzeň

15. dubna 2026  8:15

Zemřela „tetička Pachtová“. Přímočará žena předávala hanácké lidové tradice

Malérečka Marie Pachtová

Když vypravovala tetička Pachtová, všichni ztichli a hltali její slova, vzpomíná emeritní předsedkyně Hanáckého folklorního spolku Hana Pospíšilíková na Marii Pachtovou, která v sobotu v...

14. dubna 2026  16:52,  aktualizováno  15. 4. 8:08

ORLEN v Česku rozšiřuje síť ultrarychlého dobíjení a chce být jedničkou

15. dubna 2026

Hvězdy fantasy míří do Prahy. Nový festival přiveze herce z Pána prstenů i Upířích deníků

Z filmu Pán prstenů

Praha se letos v květnu promění v ráj fanoušků fantasy, sci-fi a seriálových hitů. Festival For The Love of Fantasy, který pravidelně vyprodává haly ve Velké Británii, dorazí poprvé do Česka. O...

15. dubna 2026  7:47

Dopravci sčítají ztráty kvůli cenám paliv, růst nákladů jde do milionů za měsíc

Dopravní terminál Hranečník na okraji Ostravy bude v provozu už téměř rok.

Za velký problém a výraznou finanční zátěž označují autobusoví dopravci v kraji prudký nárůst cen paliv v souvislosti s válkou v Íránu. Podle některých by měl se situací pomoci zadavatel dopravní...

15. dubna 2026  7:22,  aktualizováno  7:22

Domácí násilí na mužích existuje. V hádce ustupují z obav, že se to otočí proti nim

ilustrační snímek

Přesná data o domácím násilí na mužích v Česku chybějí, protože statistiky často nerozlišují oběti podle pohlaví. Podle odborníků ale muži často v hádce rezignují. I z důvodu, že by sami mohli být...

15. dubna 2026  6:42,  aktualizováno  6:42

Letos v létě mohou na vodu v pohodě vyrazit i nováčci. Mapy ukážou řeky, jak je neznáte

Objevte v létě střední Čechy! Vyrazit můžete třeba na Berounku.

A co mapky, máte? A můžeme je vidět? Jistě! Než vyrazíte za krásami středních Čech, můžete se ještě před cestou mrknout do různých map, které vydala Středočeská centrála cestovního ruchu.

15. dubna 2026  4:18,  aktualizováno  8:26

Nová dominanta centra Brna. Dům se zkoseným vrcholem připomíná slavný mrakodrap

Nový šestnáctipodlažní bytový dům vyrůstá ve vnitrobloku ulic Křenové a...

Brno získá novou výraznou dominantu díky vznikající druhé fázi projektu Nová Křenová. Ve vnitrobloku u této ulice se nyní staví šestnáctipodlažní bytový dům, který dosáhne výšky zhruba 60 metrů. Jeho...

15. dubna 2026  6:12,  aktualizováno  6:12

VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Živě: Vyhodnocení soutěže Historické město roku 2025

15. dubna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Policie obvinila cestující, kteří se poprali s revizory. Video rvačky budilo emoce

V trolejbusu v Ostravě se poprala rodina černých pasažérů s revizory

Z ublížení na zdraví a výtržnictví obvinili policisté v Ostravě 30letého muže a jeho o rok starší partnerku. Ti se loni v červenci v trolejbusu v centru Ostravy pohádali a poprali s revizory, kteří...

14. dubna 2026  20:32,  aktualizováno  15. 4. 5:55

Psů v olomouckém útulku nebývá tolik jako dřív, nárazově ho plní množírny

Psi v útulku v olomoucké části Neředín čekají na adopci. (4. března 2026)

Zhruba padesátka psů se aktuálně nachází v útulku, jež sídlí v olomoucké čtvrti Neředín. Jejich počet se však průběžně mění – většinou přicházejí jednotlivě, občas však dorazí velká skupina z...

15. dubna 2026  5:02,  aktualizováno  5:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.