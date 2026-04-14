Památník na Příbramsku chystá výstavu o ženách, které ovlivnily Dvořákovu tvorbu

Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbramě chystá výstavu o osudech žen, které ovlivnily osobní i tvůrčí svět slavného skladatele. Prostřednictvím dopisů, fotografií, osobních předmětů a dalších archiválií přiblíží zejména životy skladatelovy manželky a jejích sester, které se každé léto s Dvořákem na Vysoké setkávaly. Výstava Ženy na Vysoké s podtitulem Žačky, švagrové a lásky Antonína Dvořáka potrvá od 24. května do 28. října, informovala za památník Jana Bryndová.
Kromě Dvořákovy manželky Anny expozice představí také její starší sestru Josefinu, hudebníkovu platonickou lásku a úspěšnou divadelní herečku, která se provdala za majitele Vysoké, hraběte Kounice. Ukáže i poutavé osudy dalších tří sester, přiblíží životní dráhy Dvořákových dcer a poodhalí osobnosti dalších žen, jež na Vysokou zavítaly.
Návštěvníci uvidí dobové fotografie a osobní předměty Dvořákovy švagrové Josefiny Čermákové Kounicové, která patřila k nejoblíbenějším a po jistou dobu i k nejlépe honorovaným herečkám pražského Prozatímního divadla. Chybět nebudou ani ukázky scénografické a kostýmní praxe té doby. "Mnohé detaily ze ženských příběhů prozrazuje soukromá korespondence. Vedle konkrétních životních osudů se zaměřujeme také na proměny ženských rolí, které se v průběhu života překrývaly - podobně jako je tomu i dnes," uvedla kurátorka Pavla Váňová Černochová.
Součástí výstavy bude i hudební linka. Návštěvníci si budou moci poslechnout ukázky z Dvořákových děl, například slavného oratoria Stabat mater. Jeho vznik byl silně ovlivněn rodinnou tragédií, úmrtím tří skladatelových dětí. Dvořákova manželka Anna navíc patřila k renomovaným interpretkám tohoto díla.
Dvořák byl ve srovnání s mnoha umělci své doby výrazně rodinný typ, což souviselo i s jeho hlubokou vírou. "V počátcích kariéry mu byla zřejmě múzou Josefina, která ho u Čermákových okouzlila ještě jako domácího učitele hudby. O ruku však požádal její mladší sestru Annu, s níž uzavřel pevné, mnoha dětmi obdařené manželství," připomněl ředitel památníku Vojtěch Poláček. Blízký vztah měl skladatel i k dalším členkám rodiny Čermákových. S chodem domácnosti pomáhala manželům Dvořákovým tchyně, která bydlela ve stejném domě v pražské Žitné ulici. Ruku k dílu přiložila také švagrová Terezie, jež doprovázela Dvořákovy děti na zámořské cestě do Spojených států. Specifické postavení z pětice sester měla i Klotilda coby manželka správce vysockého lesního statku.
"Je zajímavé nahlédnout do rozvětvené Dvořákovy rodiny jinak než jen jako do zázemí světově významného génia. Všechny sestry Čermákovy získaly kvalitní vzdělání, každá měla vlastní životní cestu, ale po celý život držely při sobě. Společně prožívaly radosti i těžké chvíle," dodala Váňová Černochová.
Památník Antonína Dvořáka sídlí v novorenesančním zámečku, který dal postavit v roce 1878 skladatelův švagr hrabě Václav Kounic. Zdejší rozsáhlý park, Rusalčino jezírko, vila Rusalka i okolní krajina inspirovaly mnoho Dvořákových děl.