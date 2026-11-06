Památník Vojna zve 17. listopadu na prohlídky, výstavu i vzpomínky pamětníků

Na komentované prohlídky a výstavu doplněnou o promítání dobových dokumentárních filmů se mohou těšit návštěvníci, kteří 17. listopadu zavítají do Památníku Vojna na Příbramsku. Hornické muzeum Příbram, které areál spravuje, pro ně připravilo bohatý program ke Dni boje za svobodu a demokracii a Mezinárodnímu dni studentstva. Na akci promluví i pamětníci listopadových událostí roku 1989, informoval dnes ČTK ředitel muzea Josef Velfl.
Kromě prohlídek areálu někdejšího pracovního tábora pro odpůrce komunistického režimu bude na zájemce čekat výstava věnovaná 17. listopadu 1939 a 1989 na Příbramsku. Její první část přiblíží likvidaci Vysoké školy báňské 17. listopadu 1939 nacistickými okupanty, odvlečení 16 jejích studentů do koncentračního tábora Sachsenhausen a oběti na životech mezi pedagogy této školy. Dva profesoři podle Velfla raději spáchali sebevraždu, než aby přistoupili ke spolupráci s hitlerovci při konstrukci nechvalně proslulých dalekonosných střel V1 a V2. Druhá část výstavy pojednává o událostech po 17. listopadu 1989 v regionu v kontextu s děním v tehdejším Československu i zahraničí.
Plánován je také pietní akt za účasti politiků a zástupců okolních měst a obcí, Československé obce legionářské i široké veřejnosti. Promluví na něm pamětníci událostí z roku 1989 z řad hlavních organizátorů demonstrací v Příbrami v roce 1989, mimo jiné první polistopadový starosta Příbrami Jaroslav Hodrment a publicistka a fotografka Eva Heyd, která žila před listopadem 1989 ve Spojených státech a nyní se podílí na záchraně zámku v Rožmitále pod Třemšínem.
Památník Vojna se otevřel v roce 2005 jako muzeum obětí komunismu. Vznikl z bývalého tábora pro německé válečné zajatce, jenž se později přeměnil na tábor nucených prací a vězeňské zařízení pro politické vězně komunistického režimu. V současnosti je areál pobočkou příbramského hornického muzea.