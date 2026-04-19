Nová dráha na pražském letišti slibuje omezení hluku, obce v okolí to vítají

Robert Božovský
  15:02aktualizováno  15:02
Spolek středočeských obcí a městských částí Prahy sdružených v Pražském letištním regionu (PAR) vítá deklaraci společnosti Letiště Praha, která se v ní zavazuje dál co nejvíce omezovat dopady provozu Letiště Václava Havla na okolí. A to především v souvislosti s plánovanou paralelní přistávací a vzletovou dráhou.
foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Zahájení její stavby plánuje letiště až po roce 2030. Na projektu ale pracuje už dvacet let. Přípravu však opakovaně zpomalily soudní spory, novinky v legislativě i nutná doplnění či přepracování dokumentace, mimo jiné i podle připomínek dotčených orgánů a veřejnosti.

Finanční podpora vzroste

Zveřejněná deklarace vychází z konkrétních kroků, které letiště dlouhodobě realizuje. Patří mezi ně například regulace nočního provozu, využívání hlukových poplatků, důraz na nasazování tišších letadel, monitoring hluku i kvality ovzduší nebo protihluková opatření. Součástí je také podpora aktivit v obcích a městských částech v sousedství letiště.

„Paralelní dráha přinese zásadní změnu v organizaci provozu, protože umožní jeho pravidelnou noční uzavírku. Zároveň ukončí provoz na vedlejší dráze, jejíž tratě dnes vedou nad hustě osídlenými oblastmi. To je důležitý krok ke snížení dopadů provozu na okolí,“ konstatoval Jiří Kraus, místopředseda představenstva Letiště Praha.

Dokument přehledně popisuje další postup v jednotlivých etapách fungování letiště, včetně budoucího plného provozu plánované paralelní dráhy.

„V období od získání pravomocného rozhodnutí povolení stavby až do zprovoznění dráhy budeme s pražskými městskými částmi i okolními obcemi, kterých se to týká nebo bude nově týkat, jednat o rozšíření vybraných programů finanční podpory ze strany letiště. Budeme s nimi také koordinovat přípravu technických a organizačních opatření souvisejících s chystaným provozem dráhy,“ stojí mimo jiné v deklaraci, pod níž je podepsán předseda představenstva letiště Jiří Pos.

Kromě zmíněného zastavení vedlejší přistávací a vzletové dráhy nebudou na paralelní hlavní dráze letiště v časech od půlnoci do půl šesté ráno startovat ani přistávat žádná letadla. Samotná nová paralelní dráha bude mimo provoz dokonce už od 22 hodin do šesti ráno. Letiště také zvýší monitoring hlukové zátěže.

Noční klid chtějí co nejdříve

Pro obyvatele v okolí letiště je zásadní, že deklarace potvrzuje odhodlání vedení letiště dodržovat limity a kapacity budoucího rozvoje zakotvené v dokumentaci EIA, tedy posouzení dopadů stavby na životní prostředí. Pro metropolitní region s převážně rezidenční zástavbou totiž každé zvýšení kapacity letiště naopak znamená snížení kvality života.

„Zásadním parametrem je celkový počet přepravených cestujících za jeden rok, který je v EIA stanoven na 21,2 milionu. Dalším limitem rozšiřování kapacity je přibližně 274 tisíc příletů a odletů ročně, což představuje hranici maximálního počtu letů například v případě poklesu vytíženosti letadel,“ uvedl předseda rady PAR Vladimír Vytiska. Zároveň připomněl, že v loňském roce prošlo letištěm 18 milionů cestujících a uskutečnilo se tu 140 tisíc letů.

Paralelní dráha

Plánovaná paralelní dráha (RWY 06R/24L) na Letišti Václava Havla Praha má mít délku 3 100 metrů (stavebně až 3 550 m) a šířku 45 metrů. Bude umístěna přibližně půldruhého kilometru od stávající hlavní dráhy blíže k metropoli. Cílem je zvýšit kapacitu letiště a umožnit provoz velkých letadel, například Airbusu A380. Letiště se zavazuje po jejím zprovoznění ukončit vzlety a přistání v nočních hodinách. A také k uzavření stávající vedlejší dráhy.

Sdružení jako velmi pozitivní krok vnímá závazek letiště dodržovat noční klid. Přivítalo by ale, aby k omezování provozu letiště v nočních hodinách došlo v souladu s evropskými trendy co nejdříve, a to bez ohledu na realizaci stavby paralelní dráhy. „Jsme si vědomi obchodních a legislativních překážek, ale ochrana zdravého spánku a celkové kvality života desítek tisíc obyvatel v okolí letiště stojí za to,“ dodal Vytiska.

Obdobný názor má i Michal Stark (Pro Jeneč), starosta Jenče na Praze-západ, tedy obce, která je provozem nedalekého letiště výrazně ovlivněna. „Jsme za deklaraci rádi. Letiště se v ní jasně vyjádřilo k problémům, které nás trápí, a zavázalo se k maximálnímu počtu přepravených cestujících,“ konstatoval.

Okolí letiště čerpá miliony

Letiště Praha má i na letošní rok dotační programy pro obyvatele a radnice z okolí. Chce jim tímto způsobem pomoci zmírnit negativní vlivy z provozu terminálu, jako je třeba prach, zplodiny z motorů a hluk. Využít dotace lze až do vyčerpání uvolněných prostředků například na pořízení systému ventilací v domech. Například starosta pražského Suchdola Petr Hejl (STAN) se ale už před časem vyjádřil, že tuto podporu vnímá jako absolutně nedostatečnou.

