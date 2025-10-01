Páternoster na pražském magistrátu opět funguje. Zájemci dál musí zaplatit poplatek

Autor: iDNES.cz, ČTK
  15:12aktualizováno  15:12
Turisté i Pražané se mohou od čtvrtku znovu svézt páternosterem v budově pražského magistrátu na Mariánském náměstí. Návštěva úřadu bude možná pouze v předem určené termíny a s průvodcem. Posledních šest měsíců nebyla prohlídka v nabídce kvůli rekonstrukci budovy. Uvedla to mluvčí městské firmy Prague City Tourism (PCT) Klára Janderová.

Pražský magistrát zastavil provoz výtahu páternoster v budově na Mariánském náměstí. (13. dubna 2023) | foto: Twitter: Hlavní město Praha

Prohlídkový okruh zařadila PCT do nabídky 1. června 2024 kvůli vysokému zájmu turistů o tento typ výtahu. Kromě samotného svezení páternosterem je součástí prohlídky návštěva některých běžně nepřístupných prostor, například jednacího sálu zastupitelstva.

„Komentované vycházky provozujeme v rámci kultivace cestovního ruchu, aby se turisté měli příležitost seznámit jak s historií páternosteru, tak s běžně nepřístupným interiérem Nové radnice,“ uvedl předseda představenstva PCT František Cipro.

Takzvaná Páternoster tour je určena pro osoby starší 15 let, základní vstupné činí 250 korun. Prohlídkový okruh je zpřístupněn o víkendech, svátcích a ve vybraných podvečerech všedních dnů.

Páternoster se před několika lety objevil ve videoprůvodci po Praze Honest Guide. Zhruba od té doby se začal zvyšovat počet turistů, kteří se za technickou památkou do veřejnosti přístupné budovy magistrátu vydávali. Turisté nerespektovali bezpečnostní pokyny a přílišná zátěž výtah ničila.

Páternosterem na magistrátu za 250 korun. Praha turistickou atrakci zpoplatní

Přítomnost velkého množství lidí v budově komplikovala provoz radnice, nebylo výjimkou, že se u výtahu přes den shromažďovaly až desítky lidí, někteří v budově bloudili a vstupovali i do kanceláří. Výtah byl proto delší dobu mimo provoz. Úřad se následně rozhodl vstup regulovat a zpoplatnit.

Páternoster v budově magistrátu byl vůbec první v Praze. Poprvé se zde rozjel roku 1911. V 70. letech minulého století ho nahradil nový, v roce 2017 byl kompletně zrekonstruován. V Praze jsou tyto výtahy i v dalších budovách, například na radnici Prahy 1, v několika budovách ministerstev, v sídle Českého rozhlasu ve Vinohradské ulici nebo ve Škodově paláci v Jungmannově ulici.

Páternoster je druh výtahu s nepřetržitým řetězem kabin. První oběžný výtah na světě instalovali dělníci roku 1884 v Londýně. Páternostery se nyní už neřadí mezi výtahy, ale mezi jiná strojní zařízení. Nevztahují se na ně proto normy na výtahy a mohou být v provozu i nadále.

Prague City Tourism je městská firma, která má v Praze na starosti cestovní ruch. Kromě propagace Prahy v ČR i v zahraničí má ve správě také některé památky, například Petřínskou rozhlednu, Prašnou bránu či obě věže Karlova mostu. Provozuje historickou tramvajovou linku 42 a pořádá tematické procházky s průvodci.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

