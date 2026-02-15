Američanka studující v Česku chtěla odletět pryč. Ještě před tím však beze stopy zmizela

Zatímco pátrání po čtrnáctileté dívce z Prahy 4 skončilo šťastným návratem domů, policisté i nadále intenzivně hledají třiadvacetiletou studentku z USA. Mladá Američanka, která v Česku studuje vysokou školu, zmizela před několika dny v Praze 10 a podle rodiny trpí depresemi a paranoiou.
ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Čtrnáctiletá dívka vietnamské státní příslušnosti, po které od pátku pátrala pražská policie, se v sobotu večer vrátila domů. Je v pořádku. Na webu pražské policie to v neděli oznámil její mluvčí Jan Rybanský. Třiadvacetiletou ženu z USA, která v Česku studuje vysokou školu a trpí paranoiou a depresemi, policie dál hledá.

Policie hledá šestnáctiletou dívku, v minulosti se pokusila o sebevraždu

Čtrnáctiletá dívka odešla v pátek odpoledne z bydliště v Praze 4 po hádce s matkou. Neměla s sebou mobilní telefon, obavy vzbuzovalo to, že v minulosti hrozila sebevraždou. Domů se vrátila v sobotu kolem 21:00. „Dívka nebyla zraněná a je v pořádku. Podle zjištění policistů přespala v Praze u své kamarádky, bohužel to však doma nikomu neřekla,“ uvedl Rybanský.

Po Američance se stále pátrá

Mezi pohřešovanými zůstala třiadvacetiletá Angelina Grace Backers, kterou viděl naposledy její bývalý přítel v úterý 10. února po poledni v Praze 10. Od té doby o sobě nepodala zprávu a její telefon je nedostupný. „V minulosti se léčila ze závislosti na drogách. V současné době je bez obtíží, avšak v poslední době trpí paranoiou a depresemi,“ uvedl Rybanský.

Policie pátrá po třiadvacetileté občance Spojených států Angelice Grace Backers (15. února 2026)

V den zmizení chtěla podle bývalého přítele odletět z Londýna do USA, kriminalisté ale zjistili, že Česko letecky neopustila. V minulosti se přitom nikdy nestalo, že by o sobě nedala přátelům a rodině tak dlouho vědět. „Rodiče a přátelé mají obavu o její život a zdraví,“ doplnil mluvčí.

Pohřešovaná je vysoká zhruba 170 centimetrů, má středně dlouhé vlnité vlasy a hnědé oči. Oblečená by měla být do zelené bundy, tmavého svetru s pruhy a černých kalhot.

