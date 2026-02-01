Muže viděla naposledy v pátek brzy ráno před odchodem do práce manželka. Ta také nahlásila jeho zmizení policii. Policisté mužovo zmizení označili za záhadné.
„Povedlo se zjistit, že byl okolo 14 hodiny v restauraci v Rudné u Prahy, odkud pochází video, na kterém je vidět, co měl naposledy na sobě a jak vypadal. Od té doby o sobě nepodal žádnou zprávu, což se v minulosti nikdy nestalo,“ sdělil mluvčí pražské policie Jan Daněk.
Stopy po muži končí v ulici Starokošířská v Praze 5, asi kilometr od tohoto místa také našli zaparkované jeho auto.
„Muž byl oblečený do černé zimní bundy pod pás s kapucí, modrého svetru, modrých riflí a hnědých bot značky Keen s bílými reflexními prvky vzadu. Pokud by někdo muže spatřil, nebo měl informace o jeho pohybu, ať prosím kontaktuje linku 158,“ požádal policejní mluvčí.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz