Pavel: Je možné dělat pragmatickou i hodnotovou politiku, Masaryk je příkladem

Je možné dělat pragmatickou i hodnotovou politiku, jedno bez druhého není možné, příkladem je prezident Tomáš Garrigue Masaryk, řekl dnes prezident Petr Pavel novinářům v Lánech. Zúčastnil se tam pietního aktu k uctění památky 89. výročí úmrtí prvního československého prezidenta.
Premiér Andrej Babiš (ANO) letos v dubnu uvedl, že jeho kabinet bude dělat pragmatickou zahraniční politiku, ne hodnotovou. "Pro naše firmy, aby dělaly byznys, ne tu hodnotovou, která víceméně nic nepřinesla, jenom poškodila naše firmy," řekl tehdy předseda vlády.
"My dnes slýcháme debaty na téma, jestli politika má být hodnotová nebo pragmatická. Někteří říkají, že je potřeba opustit idealistickou havlovskou hodnotovou politiku a začít dělat politiku čistě pragmatickou. Já myslím, že právě Masaryk je příkladem toho, že jedno bez druhého není možné," uvedl dnes Pavel. Masaryk podle něj dělal politiku, která byla pragmatická, a to jak zahraniční, tak domácí, ale byla založena na jasných hodnotách. "A takže i to je to, co bychom si asi měli připomínat," doplnil prezident.
Masaryka označil za osobnost, která měla bezesporu největší roli ve vzniku a formování samostatného Československa. "O tom asi není pochyb. To taky z něho tak trochu udělalo symbol naší státnosti při opomenutí, že to byl člověk a politik z masa a kostí a že bychom si možná občas měli připomenout i konkrétně myšlenky, které hlásal, například jak smýšlel o vlastenectví, protože mnoho lidí si to dnes vykládá úplně jinak," dodal prezident.
Pavel například loni v Lánech před otevřením obálky s možnými Masarykovými posledními slovy připomněl Masarykova slova, že vlastenectví je láskou k vlastnímu národu, ne nenávistí k těm ostatním.
Zakladatel Československé republiky Masaryk se narodil 7. března 1850 v Čejkovicích u Hodonína a zemřel 14. září 1937 v Lánech. Jeho pohřeb byl velkou manifestací jednoty národa, tehdy ohrožovaného sílícím nacismem. Je vnímaný jako symbol demokracie, humanity a mravnosti. Hlavou státu byl 17 let, abdikoval v prosinci 1935.
K lánskému hrobu Masarykovy rodiny dnes přišla i řada dalších představitelů státních institucí, například předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD), vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová (ANO), ale také představitelé legionářů, sokolů a dalších organizací.