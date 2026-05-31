Pavel: Menší a střední národy mohou najít své uplatnění pouze úzkou spoluprací

Menší a střední národy mohou najít uplatnění pouze tehdy, budou-li úzce spolupracovat a nebudou závislé na těch velkých, řekl dnes prezident Petr Pavel v Neratovicích na vzpomínkovém setkání u příležitosti letošního 150. výročí úmrtí historika a politika Františka Palackého. Zdůraznil, že členství v Evropské unii a Severoatlantické alianci Česko chrání a pomáhá mu v prosperitě. Vyzval k tomu, aby se ze vzdělání stala strategická priorita. Palacký žil v neratovické části Lobkovice, kde je i pohřbený.
"Síla naší země bude v tom, jak dobré budeme mít vztahy s našimi sousedy a se zeměmi podobné velikosti v Evropě, abychom nevytvářeli závislosti na těch větších, ale udrželi si pokud možno co nejvíce z vlastní identity. Což ale neznamená, že bychom se měli odstřihovat od těch ostatních, že bychom měli hovořit o své vlastní autonomii v situaci, kdy víme, že pro náš národ je v současné době nejlepší být partnerem nejenom v rámci Evropské unie, ale i v rámci NATO, protože to je to, co náš národ nejenom chrání, ale také ho činí národem prosperujícím," řekl prezident.
Zmínil, že Palacký měl rád ruský národ, odsuzoval ale imperiální politiku ruského vedení, jeho rozpínavost i přesvědčení, že Rusko je předurčené k vládě všem ostatním slovanským národům.
Pavel parafrázoval Palackého výrok, že o vlastenectví nelze pouze mluvit, ale je třeba pro něj něco obětovat a každý den něco dělat. Palacký si podle prezidenta uvědomoval, že síla menších národů je ve vzdělání. "Pokud budeme chtít, abychom jako národ prospívali, pak je potřeba ze vzdělání učinit opravdu strategickou prioritu," dodal Pavel.
Palackého potomek Václav Macháček-Rieger promluvil o tom, jak by Palacký prožíval současné světové dění. "Jsem si jistý, že by měl obrovskou obavu ze ztráty těch nejvyšších hodnot, které jsou nyní u nás, ale i jinde tak silně ohroženy. Jde o hodnoty univerzální, právě ty, které prosazoval celý svůj život. Svoboda, pravda, spravedlnost, lidská a občanská práva, solidarita a soucit," řekl Macháček Rieger.