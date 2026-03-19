Pavel: V případě přesunů jednotek aliance jim zajistí rakovnický prapor podporu

V případě ohrožení států Severoatlantické aliance a přesunu vojenských jednotek přes území Česka jim poskytne rakovnický vojenský prapor veškerou podporu, uvedl při dnešní návštěvě Praporu podpory nasaditelných sil Rakovník prezident Petr Pavel. Prapor zajišťuje technickou i zdravotnickou podporu, krátkodobé ubytování, stravování i další servisní úkoly. V ČR je jediný svého druhu a patří mezi čtyři specializované jednotky v Evropě. Na konci letošního roku by se počet vojáků v praporu měl blížit 500 vojákům, cílový stav je 600, řekl dnes novinářům tiskový a informační důstojník Agentury logistiky Jakub Moravec.
"Vzhledem k geografické poloze České republiky, která je uvnitř aliance, tak by se přes naše území, v případě ohrožení aliance zvenčí, a očekáváme, že ten nejpravděpodobnější směr je z východu, přesouvaly jednotky na východní křídlo aliance, aby tam mohly bránit území všech států," uvedl prezident, který dnes pokračuje ve dvoudenní návštěvě Středočeského kraje. Úkolem rakovnického praporu a podle prezidenta výhledově pluku je poskytnout jim podporu za přesunu a při zastávkách. Pluk je už taktickým útvarem a je složen z několika praporů.
Prezident se dnes v areálu rakovnických kasáren seznámil s činností útvaru a prohlédl si techniku, mimo jiné tahač na přesuny pásové techniky, jeřáb na manipulaci s kontejnery, nákladní vůz pro přepravu kontejnerů i doprovodná vozidla a kontejnery. Pavel byl v minulosti náčelníkem generálního štábu české armády a tři roky vedl Vojenský výbor NATO, nyní je jako prezident vrchním velitelem ozbrojených sil.
Prapor dlouhodobě spolupracuje s německým útvarem 163 Logistikbataillon, společně organizují výcvikové akce v ČR i v Německu, podílejí se i na plánování mezinárodních cvičení.
Vojáci se oficiálně do kasáren v Rakovníku vrátili v srpnu 2016, o tři roky dříve čerstvě rekonstruované objekty vojáci opustili, šlo tehdy o období úspor v armádě. Důvodem pro návrat vojáků byla kromě změny finanční politiky také změna bezpečnostní situace. Současný Prapor podpory nasaditelných sil vznikl k 1. lednu 2020.